Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti: ecco come il toscano l’ha conquistata a Forte dei Marmi

Il gossip si infiamma con un nuovo nome che circola come presunto flirt di Chiara Ferragni: Andrea Bisciotti, un giovane ortopedico di Pontremoli.





Le voci su un possibile nuovo flirt per Chiara Ferragni non si placano. Dopo le speculazioni sul rapper Naska e su Tony Effe, ora emerge il nome di un ortopedico di Pontremoli, piccolo comune in provincia di Massa-Carrara. Si tratta di Andrea Bisciotti, 31 anni.

Secondo il sito Mame – Estetica metropolitana dalla A alla Zip, le indiscrezioni riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93. Dagospia ha ulteriormente alimentato il gossip, rivelando nome e cognome del professionista.

Chi è Andrea Bisciotti?

Andrea Bisciotti ha completato gli studi superiori all’Istituto Zappa-Fermi di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, e ha poi frequentato l’università a Parma. Attualmente è un medico specializzando in ortopedia e traumatologia all’Humanitas Research Hospital di Milano. Oltre a ciò, è consulente presso il Kinemove Centre di Pontremoli, noto centro di riabilitazione funzionale per atleti, in particolare calciatori.

Secondo i rumors, Bisciotti avrebbe conosciuto Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, durante uno dei soggiorni della celebre imprenditrice digitale. Alcuni siti notano che Ferragni ha trascorso più tempo del solito in Versilia recentemente. “I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie comuni proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi”, ha scritto Mame – Estetica metropolitana dalla A alla Zip.

Le Foto e le Conferme

Non sono ancora emerse foto che confermino la relazione tra Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti. Dagospia ha cercato ulteriori conferme in ambito ospedaliero, sottolineando che su Instagram Bisciotti è seguito proprio da Chiara Ferragni. Finora, nessuno dei due ha confermato o smentito le voci.

Altri Eventi Correlati

La notizia del possibile flirt arriva poco dopo l’annuncio della fuoriuscita di Fabio Damato, ex “braccio destro e sinistro” di Ferragni, comunicata a seguito del caso sul pandoro benefico Balocco. La madre dell’imprenditrice, Marina Di Guardo, prenderà il posto di Damato. Quest’ultimo ha precisato di essersi dimesso lo scorso febbraio e di aver lasciato volontariamente le società di Ferragni. Intanto, Fedez ha annullato la sua partecipazione al Tim Summer Hits, dove avrebbe dovuto esibirsi con Emis Killa in “Sexy Shop”.

La situazione rimane incerta e tutti gli occhi sono puntati su eventuali sviluppi e dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati.