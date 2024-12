Chiara Ferragni e Tronchetti Provera dichiareranno di aspettare un figlio

Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Corona, ospite dell’ultima puntata del podcast Gurulandia, la celebre influencer Chiara Ferragni e l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera sarebbero destinati a fare un annuncio importante entro aprile 2025. L’ex re dei paparazzi ha espresso con assoluta certezza che la coppia aspetterà un bambino entro quella data, nonostante la loro relazione sia iniziata solo pochi mesi fa.





Nel corso del podcast, Corona ha affermato con sicurezza: “Come avete visto adesso Chiara sta con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo Fedez, adesso sta con lui. Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data. Entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino. Aprile 2025. Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, è non mi rimangio nulla”. Parole forti che hanno attirato l’attenzione del pubblico, anche se non è chiaro su quali basi si fondi questa convinzione.

Corona ha poi rivelato un dettaglio curioso sulla relazione tra i due: “Sapete come lo chiama lei in privato? Non Giovanni, non Giò, non ‘il mio fidanzato’, lei dice ‘il mio compagno’, nel senso ‘il mio compagno di vita’, la sua vita nuova, a un anno dalla tragedia…”. Con queste parole, l’ex paparazzo ha fatto riferimento al difficile periodo vissuto da Chiara Ferragni, che ha recentemente concluso il suo matrimonio con il rapper Fedez.

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è stata ufficializzata in un momento significativo per l’influencer. Infatti, proprio nel giorno in cui ha firmato l’accordo di separazione e divorzio con il suo ex marito, la Ferragni ha confermato la sua nuova storia d’amore. Questo evento ha segnato la fine ufficiale dei “Ferragnez”, il celebre duo formato da lei e Fedez, che per anni ha dominato la scena mediatica italiana.

In un post su Instagram, Chiara Ferragni aveva condiviso alcune riflessioni sul suo percorso personale: “Quest’anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una possibilità. Oggi sento che la mia libertà non è punto d’arrivo ma d’inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”. Queste parole sono state interpretate da molti come un messaggio diretto al suo ex marito, ma anche come un auspicio per il futuro della sua nuova relazione con Tronchetti Provera.

Negli ultimi giorni, la coppia è stata vista passeggiare per le vie di Milano insieme ai figli di Chiara Ferragni, dimostrando un legame sempre più solido. Le immagini di questa uscita hanno alimentato ulteriormente le voci sulla stabilità della loro relazione e sul possibile futuro insieme.

Nonostante le dichiarazioni di Fabrizio Corona, non ci sono conferme ufficiali da parte di Chiara Ferragni o di Giovanni Tronchetti Provera riguardo ai piani per un figlio. Tuttavia, le parole di Corona hanno suscitato grande interesse mediatico, considerando anche il recente passato sentimentale dell’imprenditrice digitale.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è stata uno degli eventi più discussi degli ultimi mesi. Dopo anni di matrimonio e due figli, la coppia ha deciso di intraprendere strade separate. Questo cambiamento ha rappresentato una svolta importante nella vita della Ferragni, che ha scelto di concentrarsi su se stessa e sulla costruzione di una nuova fase della sua vita.

L’inizio della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, noto imprenditore appartenente a una delle famiglie più influenti d’Italia, ha segnato un nuovo capitolo per l’influencer. La loro storia d’amore è stata oggetto di numerose indiscrezioni prima di essere ufficializzata, attirando l’attenzione sia dei media che dei fan.

Nel corso del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha voluto sottolineare il cambiamento nella vita di Chiara Ferragni, augurandole il meglio: “Tanta felicità, perché se la merita”. Un messaggio che sembra voler chiudere con positività il discorso sulla nuova relazione dell’influencer.

Mentre le speculazioni continuano a circolare, i fan di Chiara Ferragni attendono eventuali conferme o smentite da parte della coppia. Nel frattempo, l’influencer continua a dedicarsi ai suoi progetti professionali e alla sua famiglia, mostrando sui social momenti della sua quotidianità.

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera rappresenta senza dubbio uno degli argomenti più seguiti del momento nel panorama dello spettacolo italiano. Se la previsione di Corona si avvererà o meno, solo il tempo potrà dirlo. Tuttavia, ciò che è certo è che l’influencer sembra aver trovato una nuova serenità dopo un periodo turbolento.