Chiara Ferragni ha lasciato la guida dell’azienda che ha costruito attorno al suo impero

Chiara Ferragni, nel 1987, ha a lungo guidato la sua Fenice Srl come amministratrice delegata. Tuttavia, durante l’assemblea dei soci tenutasi il 28 ottobre, è stato nominato un nuovo amministratore unico: Claudio Roberto Calabi, un manager di grande esperienza, decisamente diverso dalla favolosa influencer che l’ha preceduto.

Il modello di aziende di Chiara Ferragni è articolato e variegato. Le sue imprese comprendono holding, società immobiliari e diverse attività focalizzate sul suo successo come influencer. All’interno di questo complesso ecosistema, spicca la Fenice Srl, il fulcro del brand Chiara Ferragni. Questa, insieme a TBS Crew Srl, è stata recentemente colpita da sanzioni da parte dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette, con multe di 400.000 euro e 675.000 euro rispettivamente. Ora, entrambe le aziende si trovano a dover affrontare un’importante ristrutturazione.





Con un comunicato ufficiale, lo staff di Chiara Ferragni ha annunciato che a partire dalla data della nomina, Claudio Roberto Calabi ricoprirà il ruolo di amministratore unico della Fenice Srl, un passaggio che segna un fondamentale cambiamento nella gestione della società, che fino ad ora è stata guidata dallo stesso Ferragni. Attualmente, il capitale della Fenice è suddiviso tra tre soci: Chiara Ferragni (32,5%), Paolo Barletta (40%) e Pasquale Morgese (27,5%).

Recenti indiscrezioni hanno sollevato interrogativi sul futuro della Fenice, con focus sul bilancio del 2023. Secondo l’ultimo bilancio disponibile, riferito al 2022, la società ha fatturato 14,2 milioni di euro. Il quotidiano Corriere della Sera ha riportato che Pasquale Morgese ha richiesto un’assemblea con gli altri soci per discutere su come procedere riguardo alla chiusura del bilancio e ai possibili sviluppi futuri.

Chi è Claudio Roberto Calabi?

Il profilo di Claudio Roberto Calabi rappresenta un forte contrasto rispetto a quello di Chiara Ferragni. Calabi, nato nel 1948, è un manager con una carriera consolidata nel campo della gestione aziendale, noto per le sue capacità di ristrutturazione e rilancio di aziende in difficoltà. Ha ricoperto ruoli di prestigio, includendo la direzione di Rcs Mediagroup e del Sole 24 Ore, nonché la guida di società come I Viaggi del Ventaglio e Risanamento Spa.

Questa nomina segna un’importante fase di transizione per la Fenice Srl, suscitando interesse non solo tra gli investitori, ma anche presso i media e i consumatori che seguono la carriera di Ferragni e l’evoluzione della sua immagine di brand.

In conclusione, mentre Chiara Ferragni si allontana dalla gestione diretta di Fenice Srl, l’entrata in campo di Claudio Roberto Calabi promette di portare una nuova visione manageriale, in grado di affrontare le sfide future e ridefinire le strategie aziendali per rafforzare ulteriormente il vasto impero costruito dalla celebre influencer.