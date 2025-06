Simone Inzaghi è sconvolto: “Non sono sicuro se parteciperò al Mondiale per Club con l’Inter”.

La finale di Champions League tra l’Inter e il PSG si è conclusa con una netta sconfitta per i nerazzurri, lasciando un clima di incertezza sul futuro dell’allenatore Simone Inzaghi. Dopo una stagione lunga e impegnativa, il tecnico non ha sciolto i dubbi riguardo alla sua permanenza sulla panchina dell’Inter, alimentando speculazioni e interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.





Durante la conferenza stampa post-partita, Inzaghi è apparso visibilmente provato dalla delusione per il risultato e ha preferito non sbilanciarsi sul suo futuro. “Sono qui per educazione e rispetto nei vostri confronti, e non so rispondere alla domanda sul Mondiale per Club. Vedremo con la società, nei prossimi giorni”, ha dichiarato l’allenatore. Le sue parole sottolineano la necessità di un confronto con la dirigenza per decidere se proseguire o meno l’avventura insieme.

La sconfitta contro il PSG, secondo Inzaghi, è stata particolarmente dolorosa. “Non sembrava la mia Inter, i primi a saperlo sono i ragazzi. Sono orgoglioso del percorso fatto, ma stasera abbiamo trovato una squadra più forte che ha meritato di vincere la Champions. Abbiamo approcciato male la gara e poi ci siamo allungati facilitando i compiti del PSG. Sconfitta brutta che non cancella quello che abbiamo fatto. Io per primo dovevo fare meglio ma non dobbiamo dimenticare quanto fatto. Zero titoli, ma bravissimi lo stesso”, ha aggiunto l’allenatore.

Le parole di Inzaghi evidenziano un misto di amarezza e orgoglio per il lavoro svolto durante la stagione. Tuttavia, la delusione per aver perso la seconda finale in tre anni pesa enormemente sul morale del tecnico e della squadra. “Dopo la seconda finale persa in tre anni, è troppo grande l’amarezza per pensare. Ci sarà tempo per parlare con calma con la mia società. Anche stasera era con noi, anche negli spogliatoi”, ha affermato.

Nel frattempo, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha confermato che un incontro con Inzaghi è già programmato per discutere della situazione attuale e del futuro. “Assolutamente non cambia nessuna valutazione. Avevamo detto che ci saremmo visti con Inzaghi la prossima settimana, ha un anno di contratto e ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo che ricopre. Non è una serata negativa che cancella tutti i meriti”, ha dichiarato Marotta, sottolineando il rispetto per il lavoro svolto dall’allenatore.

La stagione dell’Inter, nonostante le aspettative iniziali, si è conclusa senza trofei, un risultato che inevitabilmente alimenta riflessioni all’interno della società. La sconfitta contro il PSG rappresenta un duro colpo, ma allo stesso tempo offre l’opportunità di analizzare gli errori commessi e pianificare il futuro con maggiore consapevolezza.

Nei prossimi giorni sarà cruciale il confronto tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra per decidere se continuare insieme o intraprendere strade diverse. L’incertezza regna sovrana, ma una cosa è chiara: l’Inter dovrà lavorare duramente per lasciarsi alle spalle questa delusione e tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.

L’esito dell’incontro tra Inzaghi e la società potrebbe segnare una svolta importante per il club nerazzurro. Al momento, però, tutto resta sospeso in attesa di decisioni definitive.