Chiara Ferragni si commuove e piange in un video: il messaggio “a Fedez”

Chiara Ferragni si reinventa su TikTok: tra emozioni e giochi con i fan, la star affronta un periodo delicato della sua vita privata e professionale





Chiara Ferragni ha trovato un nuovo modo per connettersi con i suoi follower, lanciandosi su TikTok con video che catturano la sua quotidianità e le sue emozioni. In uno dei suoi recenti video, ha chiesto ai suoi fan di trovare un titolo per la sua espressione, un gioco ironico che coinvolgeva anche Fedez e i video che lo mostrano con un’altra donna. Successivamente, Chiara ha condiviso un altro video, sfruttando il trend musicale di “Le Parole Più Grandi” di Coez, che accompagna spesso clip di coppie innamorate. Nel video, Chiara appare visibilmente emozionata, piangendo mentre guarda storie d’amore. “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend,” ha spiegato nella didascalia. È evidente che non è un momento facile per lei, né nella vita privata né in quella professionale, e le vicende recenti del suo ex marito non possono non averla toccata. Anche se il matrimonio con Fedez è finito, i sentimenti persistono, e guardando altre coppie felici, è naturale che Chiara provi una certa malinconia per ciò che è andato perduto.

La reazione di Chiara alla nuova storia di Fedez

Nonostante il momento difficile, Chiara trova conforto nei commenti dei suoi numerosi follower, sempre pronti a sostenerla. Tra i messaggi, uno in particolare l’ha fatta sorridere, facendo riferimento a un noto volto del cinema. “Chiara, presto lo farai con Jacob Elordi,” ha scritto un utente, al quale Chiara ha risposto con un like. Non è la prima volta che si accenna a una possibile simpatia tra Ferragni e l’attore di Euphoria. Alcuni mesi fa, prima che scoppiasse il caso “pandoro”, Chiara aveva espresso la sua ammirazione per Elordi. Durante una chiacchierata con Fedez, quest’ultimo aveva menzionato la notizia che Patrick Dempsey era stato eletto uomo più bello del mondo. Chiara, però, aveva risposto: “Non è tanto il mio tipo, a me piace più Jacob Elordi, avrei eletto lui.”

Chiara Ferragni continua a mostrare una grande capacità di resilienza e un forte legame con i suoi fan, che la sostengono e la incoraggiano in questo periodo di transizione. La sua presenza su TikTok è un esempio di come stia cercando di reinventarsi, condividendo momenti di vulnerabilità e cercando conforto nella comunità che ha costruito nel corso degli anni.