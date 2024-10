Chiara viene definita una cittadina modello dall’avvocato di Ferragni dopo la chiusura delle indagini per truffa aggravata

L’avvocato Giuseppe Iannaccone, difensore di Chiara Ferragni, esprime la sua fiducia nella conclusione positiva della vicenda legale che coinvolge la famosa influencer. Secondo l’avvocato, si tratta di una questione che è stata già affrontata e risolta in sede di AGCM, sottolineando che la vicenda non ha alcuna rilevanza penale. La difesa ha ora venti giorni per farsi interrogare dai magistrati, che decideranno se procedere con il processo o archiviare il fascicolo.





La vicenda legale ruota attorno al caso del pandoro “Pink Christmas” firmato Balocco-Ferragni del Natale 2022. Secondo le accuse, le aziende Fenice e TBS Crew, insieme a Balocco, avrebbero pubblicizzato il pandoro ad un prezzo molto più alto del normale, facendo credere alle persone che una parte dei soldi andasse all’ospedale di Torino per sostenere la ricerca su due tipi di cancro e comprare una nuova macchina. Tuttavia, Balocco aveva già donato i soldi all’ospedale a maggio 2022. L’Antitrust aveva sanzionato Chiara Ferragni riconoscendo la pubblicità ingannevole sul caso pandoro, mentre la Procura aveva avviato un procedimento penale. I magistrati hanno indagato anche sulla vendita delle uova di Pasqua.

Gli avvocati di Chiara Ferragni hanno dichiarato che avvieranno al più presto un confronto con i Pubblici Ministeri, confidando in una conclusione positiva della vicenda. La fiducia nel lavoro della magistratura è stata espressa da Chiara Ferragni stessa, che auspica che la sua innocenza venga acclarata quanto prima.

L’avvocato Giuseppe Iannaccone ha sottolineato che la vicenda è già conclusa con la definizione dei rapporti con l’autorità giudiziaria e che non ha alcuna rilevanza penale. Ha inoltre espresso fiducia nel lavoro della magistratura e nella risoluzione positiva della vicenda.

Secondo fonti recenti, la difesa di Chiara Ferragni si sta preparando a presentare nuove prove a sostegno della propria posizione. Inoltre, si sta valutando la possibilità di coinvolgere esperti nel campo della pubblicità per chiarire eventuali malintesi riguardo alle campagne promozionali dei prodotti commercializzati dalla famosa influencer.

L’annuncio della chiusura delle indagini da parte della Procura di Milano ha generato reazioni contrastanti tra i fan di Chiara Ferragni. Molti esprimono solidarietà e fiducia nella sua innocenza, mentre altri manifestano preoccupazione per l’esito finale della vicenda legale.

La vicenda legale che coinvolge Chiara Ferragni continua a destare interesse e dibattito. La difesa si prepara a presentare nuove prove e a confrontarsi con i Pubblici Ministeri, mentre i sostenitori della famosa influencer manifestano solidarietà e fiducia nel suo operato. Resta da attendere l’esito delle prossime fasi del procedimento legale, che determineranno il futuro della vicenda.