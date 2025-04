“Gli sbatteva il c*lo in faccia!”, Eleonora Abbagnato, frecciatina a suo marito Balzaretti e a Diletta Leotta

Nel corso dell’ultima puntata del programma “Obbligo o verità”, trasmesso su Rai2 e condotto da Alessia Marcuzzi, la celebre étoile Eleonora Abbagnato ha raccontato un aneddoto personale che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Durante una conversazione leggera, la ballerina ha rivelato di aver vissuto momenti di gelosia in passato a causa di una collega del marito, l’ex calciatore Federico Balzaretti, quando quest’ultimo lavorava in televisione.





Alla domanda diretta della conduttrice, che le ha chiesto se avesse mai avuto reazioni di gelosia nei confronti di suo marito, Eleonora Abbagnato ha risposto senza esitazioni, condividendo un episodio che ha spiazzato i presenti: “Gli metteva il clo in faccia!”*. Sebbene inizialmente non abbia fatto nomi, il riferimento è apparso chiaro a molti.

Nel suo racconto, l’étoile ha spiegato come si sentisse insicura per via delle forme fisiche della collega in questione: “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate. Gli metteva il clo in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo”*. A quel punto, rivolgendosi a Maurizio Lastrico, uno degli ospiti presenti al tavolo, ha aggiunto con ironia: “Tu hai capito, eh? Siete tutti innamorati”.

L’intervento di Alessia Marcuzzi ha poi contribuito a chiarire il quadro. La conduttrice ha infatti esplicitamente chiesto: “Ma scusate, ma è lei? È Diletta Leotta?”. Di fronte a questa domanda diretta, Eleonora Abbagnato non ha né confermato né smentito, limitandosi a rispondere con un enigmatico: “Forse sì, forse no”.

Le dichiarazioni della ballerina hanno rapidamente fatto il giro dei social media, alimentando discussioni e ipotesi tra gli utenti. Sebbene non vi sia stata una conferma ufficiale, i riferimenti alle “forme” e alla breve carriera televisiva di Federico Balzaretti presso DAZN hanno portato molti a collegare l’episodio alla figura di Diletta Leotta, uno dei volti più noti della piattaforma.

Un dettaglio che ha ulteriormente alimentato le speculazioni è il fatto che Balzaretti abbia lasciato DAZN dopo appena due stagioni, proprio nel periodo in cui Diletta Leotta stava consolidando il suo ruolo di punta nell’emittente. L’ex calciatore della Roma ha successivamente intrapreso altre esperienze professionali lontano da DAZN, collaborando prima con RMC Sport e Prime Video come commentatore sportivo, per poi dedicarsi alla carriera dirigenziale con società calcistiche come l’Udinese e la Roma.

Nel frattempo, né Diletta Leotta né Federico Balzaretti hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’episodio raccontato da Eleonora Abbagnato. La conduttrice siciliana, nota per la sua riservatezza riguardo alla vita privata, ha preferito non commentare quanto accaduto durante la trasmissione.

L’intervento pubblico di Eleonora Abbagnato, tuttavia, ha riportato l’attenzione su un retroscena che finora era rimasto sconosciuto ai più. La sua spontaneità nel raccontare l’episodio e l’ironia con cui ha affrontato il tema della gelosia hanno suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni hanno apprezzato la sua sincerità, altri hanno criticato la scelta di condividere dettagli così personali in un contesto televisivo.