“Ci siamo baciati”: confessioni sotto le coperte al Grande Fratello

Nel pieno della stagione 2024 del Grande Fratello, nuovi intrecci amorosi continuano a catturare l’attenzione del pubblico. La puntata di stasera, in onda su Canale 5, si preannuncia carica di colpi di scena e rivelazioni che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Tra i momenti clou della settimana, un segreto svelato sotto le coperte ha riacceso le dinamiche nella Casa, scatenando discussioni tra i fan e tensioni tra i concorrenti.





Alfonso D’Apice rivela un bacio con Zeudi

In un momento di apparente tranquillità, il concorrente Alfonso D’Apice si è confidato con Javier Martinez, pallavolista argentino con cui ha stretto un forte legame di amicizia. Convinto di non essere ascoltato da altri, Alfonso ha rivelato che c’è stato un altro bacio con Zeudi Di Palma, ex Miss Italia. “Prima ci siamo ribaciati con Zeudi”, ha confessato ad un Javier visibilmente sorpreso, che ha risposto incredulo: “Un’altra volta?”. Alfonso ha confermato: “Eh sì, un’altra volta, stavamo nel suo letto.”

Questo non è il primo momento di intimità tra i due. Già durante la giornata di Natale, Alfonso e Zeudi avevano condiviso un bacio, che sembrava destinato a rimanere un episodio isolato. Tuttavia, il nuovo gesto di vicinanza riapre interrogativi sulle reali intenzioni della giovane concorrente.

Zeudi e Helena: un’amicizia messa alla prova

Il nuovo bacio di Zeudi con Alfonso complica ulteriormente la situazione con Helena Prestes, con cui l’ex Miss Italia ha instaurato un rapporto molto stretto. Dopo il primo bacio con Alfonso, Zeudi era corsa da Helena per raccontarle tutto, rassicurandola con parole che lasciavano intendere la mancanza di sentimenti più profondi verso il giovane napoletano: “Ci siamo baciati, ma volevo dirtelo subito. Non volevo nascondertelo. Gli voglio bene, ma con lui non voglio andare oltre.”

Helena, in quell’occasione, aveva scelto di perdonare Zeudi, mantenendo viva la loro amicizia speciale. Ma la notizia di questo secondo bacio potrebbe cambiare le cose, riaccendendo dubbi sulla sincerità di Zeudi.

Il pubblico diviso e la prova del televoto

La scena ha scatenato un acceso dibattito tra i fan del reality. Molti si interrogano sulla trasparenza di Zeudi nei confronti di Helena, accusandola di giocare una doppia partita per mantenere alta l’attenzione su di sé. Altri, invece, difendono la giovane, sostenendo che i suoi gesti siano autentici e che stia cercando di navigare in una situazione complessa.

Questa sera, il televoto sarà un banco di prova importante per Zeudi, che figura tra i nominati della settimana. Il giudizio del pubblico potrebbe offrire un’indicazione chiara sulla percezione delle sue azioni e sull’autenticità dei suoi legami nella Casa.