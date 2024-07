Clizia Incorvaia, il legame con Paolo Ciavarro e la spiacevole sorpresa a pochi giorni dal matrimonio: «Inaspettato»

Il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sta avvicinando sempre di più, con i preparativi che procedono a ritmo serrato e le emozioni alle stelle.





La cerimonia si svolgerà il 12 luglio a Forte dei Marmi, location molto cara allo sposo, in quanto luogo del primo incontro tra i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, durante le riprese di “Sapore di Mare 2-Un anno dopo”.Clizia, dal canto suo, ha pensato ad ogni singolo dettaglio del matrimonio, ma purtroppo non aveva minimamente calcolato la brutta sorpresa con cui si è svegliata stamattina.

La futura sposa si è risvegliata con un herpes molto fastidioso all’angolo della bocca, dovuto forse allo stress e all’ansia dei giorni prima del matrimonio. Una bruttissima sorpresa per Clizia, che ha a disposizione 4 giorni per farlo scomparire, ma che troverà sicuramente il modo di risolvere il problema.Nonostante questo intoppo, tutto è pronto per Clizia e Paolo, che il 12 luglio celebreranno il loro amore con circa cento invitati.

Dopo la festa, la coppia partirà per la luna di miele alle Maldive.Questa vicenda dimostra come anche i momenti più felici della vita possano essere turbati da imprevisti e contrattempi, ma l’amore e la determinazione della coppia saranno sicuramente in grado di superare anche questa sfida, rendendola un ricordo da raccontare con il sorriso.