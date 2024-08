Colpito a morte dall’inquilino moroso: i colleghi ricordano il suo sorriso sempre presente

Un grave lutto ha colpito Roma Nord per la morte di Gabriele Wilson Migliori, un trentanovenne tragicamente ucciso a coltellate a Formello.





Nella serata di lunedì 19 agosto, Gabriele Migliori è stato vittima di un violento aggressione che lo costringe al ricovero in condizioni critiche all’ospedale Sant’Andrea. Nonostante gli sforzi dei medici e un intervento chirurgico delicato a causa delle ferite riportate a una gamba e a un braccio, il suo stato è rapidamente peggiorato e, dopo un giorno e mezzo di lotta tra la vita e la morte, il 39enne è deceduto.

La notizia della sua morte si è diffusa in modo capillare tra gli amici e i conoscenti, suscitando una grande onda di cordoglio. Molti hanno condiviso ricordi affettuosi e messaggi di conforto sui social media, descrivendo Gabriele come una persona solare, sempre disponibile ad aiutare gli altri e appassionata della vita.

In particolare, un post condiviso dalla T’n’T Produzioni Srl, l’azienda di servizi tecnici audiovisivi con la quale collaborava, ha colpito nel profondo. “Abbiamo dovuto attente un giorno prima di poter accettare questa tragica notizia e mettere insieme delle parole che avessero un senso. Ci mancherà un collega fedele e generoso, il cui sorriso portava una piccola dose di allegria in un mondo a volte difficile. Non meritavi di vivere tutto questo”.

Accoltellato dall’inquilino che non pagava l’affitto

La scia di violenza che ha portato alla perdita di Gabriele è legata a un litigio scoppiato con il suo inquilino di 25 anni, che ha vissuto nella sua abitazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia Roma Cassia, la lite sarebbe degenerata da una discussione animata, probabilmente in merito al pagamento dell’affitto. L’aggressione è avvenuta in Piazza San Lorenzo a Formello, dove il conflitto tra i due ha preso una piega tragica e incontrollabile.

Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare l’inquilino lo stesso giorno in cui è avvenuto l’accoltellamento, e attualmente si trova sotto indagine per omicidio. Sono in corso le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. La morte di Gabriele ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari e amici, sottolineando la fragilità della vita e l’impatto devastante che la violenza può avere.

Intanto, la comunità di Formello si è unita nel lamento per questa ingiusta perdita, chiedendo giustizia per Gabriele e per tutti coloro che, come lui, sono stati colpiti dalla criminalità. In un momento in cui la società dovrebbe proteggere i suoi membri, episodi di questo genere fanno riflettere sulla necessità di promuovere una cultura di rispetto e di non violenza. Gabriele, ricordato con affetto da tutti coloro che lo conoscevano, vive ora nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino, lasciando un’eredità di gioia e umanità.