Come fare parte del pubblico a Propaganda Live

Guida alla Partecipazione come Pubblico a Propaganda Live su La7

Propaganda Live è uno dei format televisivi più amati e seguiti del panorama italiano, in onda su La7 dal 2017. Frutto dell’evoluzione del precedente programma Gazebo, condotto con maestria da Diego Bianchi e Makkox, questa trasmissione ha saputo conquistare un vasto pubblico grazie alla sua capacità di affrontare temi di attualità e politica con un tocco di ironia. Ma non è solo il pubblico da casa a interagire con il programma: chi desidera essere parte della trasmissione ha l’opportunità di assistere dal vivo. Scopriamo come partecipare attivamente a Propaganda Live.





Modalità di Partecipazione al Pubblico di Propaganda Live

Il successo di Propaganda Live si riflette anche nella grande richiesta di posti disponibili per il pubblico in studio. Le registrazioni sono aperte circa ogni mese e mezzo o due, e per partecipare è necessario seguire alcune semplici istruzioni. Ecco come fare:

Visita il sito ufficiale di La7, precisamente la sezione dedicata alle registrazioni di Propaganda Live.

Controlla periodicamente gli account social ufficiali del programma per rimanere aggiornato sulle date di apertura delle registrazioni e sulle puntate disponibili.

Compila il modulo di registrazione seguendo le indicazioni fornite sul sito, in quanto dal 2024 la modalità di partecipazione è cambiata rispetto agli anni precedenti.

In una nuova organizzazione, non è più necessario inviare una e-mail per candidarsi, ma la redazione di Propaganda Live provvederà a contattare direttamente gli utenti selezionati, fornendo tutte le istruzioni necessarie per partecipare. Ricordiamo che le puntate vengono trasmesse in diretta ogni venerdì sera a partire dalle 21:15, direttamente dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina a Roma.

La Struttura delle Puntate di Propaganda Live

Propaganda Live segue un format annuale che va da settembre a giugno, con un totale di quasi 40 puntate all’anno. Ogni episodio è caratterizzato da una varietà di contenuti, tra cui:

Servizi approfonditi su temi di grande attualità.

Interventi di ospiti di rilevanza, che arricchiscono il dibattito con le proprie prospettive.

Le esibizioni della Propaganda Orchestra, diretta da Roberto Angelini.

Un finale animato creato da Makkox, che conclude ogni puntata con un tocco di creatività.

Questa combinazione di elementi rende Propaganda Live una trasmissione unica nel suo genere, capace di coinvolgere il pubblico sia in studio che da casa. La partecipazione come pubblico non solo offre un’opportunità di vivere l’esperienza in diretta, ma consente anche di essere testimoni e parte attiva di un dibattito cruciale sulle tematiche contemporanee.