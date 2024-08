Come finisce 20 Anni di meno: trama e spiegazione finale

Come finisce 20 anni di meno, trama e finale

20 anni di meno è un film del 2013, conosciuto anche con il titolo 20 ans d’écart. Questa produzione francese, firmata Good Films, vede protagonisti Virginie Efira e Pierre Niney nei panni di Alice e Balthazar. La storia segue una donna in carriera che, per ottenere una promozione, finge di avere una relazione con un ventenne. Ecco la trama, il finale e la spiegazione del film.





Trama completa di 20 anni di meno

Alice Lantins è una donna di 38 anni, bella e ambiziosa, che lavora instancabilmente come giornalista per la rivista di moda “Rebelle”. Tuttavia, nella sua vita privata, è spesso impacciata e non riesce a raggiungere l’ambita posizione di caporedattrice. La svolta arriva quando incontra quasi per caso Balthazar, un giovane di 20 anni. Nonostante la grande differenza d’età, Alice rimane affascinata da lui e comincia a frequentarlo.

Come finisce 20 anni di meno

Alice e Balthazar iniziano una relazione che, anziché essere vista come strana, suscita stima tra i colleghi di Alice. Presentando Balthazar come il suo giovane fidanzato, Alice cerca di dimostrare al suo capo di avere finalmente una vita interessante e movimentata, sperando così di ottenere la promozione desiderata. Tuttavia, i sentimenti di Alice per Balthazar diventano reali, complicando il suo piano iniziale.

Spiegazione del finale di 20 anni di meno

Con il passare del tempo, Alice si innamora sinceramente di Balthazar, ma il giovane scopre di essere stato usato come parte di un piano per la promozione e si sente profondamente offeso. Decide quindi di non voler più vedere Alice. Nonostante inizialmente Alice abbia manipolato la situazione per il proprio vantaggio, si rende conto di provare veri sentimenti per Balthazar. Con un discorso emozionante, riesce a riconquistarlo, dimostrando che il loro amore è autentico.

Cast completo di 20 anni di meno

•Virginie Efira: Alice Lantins

•Pierre Niney: Balthazar Apfel

•Charles Berling: Luc Apfel

•Gilles Cohen: Vincent Khan

•Amélie Glenn: Lise Duchêne

•Camille Japy: Elisabeth Lantins

20 anni di meno è una commedia romantica che esplora temi di ambizione, amore e sincerità, offrendo una riflessione su come le relazioni possono evolvere in modi inaspettati e profondi.