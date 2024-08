Come finisce As Bestas, trama e finale

La Giustizia nel Cuore della Galizia: Un’Analisi di “As Bestas”

Il film “As Bestas”, diretto da Rodrigo Sorogoyen, si conclude con un potente atto di risoluzione: le autorità trovano il corpo di Antoine, portando alla luce il mistero legato alla sua morte e finalmente offrendo una possibilità di giustizia a Olga. Nel climax emozionante, Olga si confronta con la madre dei due fratelli Anta, affermando con determinazione che i suoi figli saranno puniti per il crimine commesso. Ma, in un gesto sorprendente di umanità, Olga le offre anche il proprio sostegno per il futuro, dimostrando di non cercare vendetta, ma una conclusione giusta.





Ma come si sviluppa la trama che conduce a questo epilogo drammatico? “As Bestas” narra la storia di una coppia francese, Antoine e Olga, interpretati rispettivamente da Denis Ménochet e Marina Foïs, che si trasferisce in un remoto villaggio della Galizia con l’intenzione di condurre una vita serena. Tuttavia, la loro presenza solleva l’ostilità degli abitanti locali, in particolare dei fratelli Xan e Lorenzo Anta, rappresentati da Luis Zahera e Diego Anido.

Il conflitto si intensifica quando Antoine e Olga si oppongono alla vendita di un terreno a favore di un progetto di energia eolica. La situazione degenera rapidamente, passando dalle minacce verbali alle aggressioni fisiche, inclusi atti deplorevoli come l’avvelenamento del loro pozzo. Determinato a ottenere giustizia, Antoine inizia a documentare le violenze subite, ma le sue denunce vengono misconosciute dalle forze dell’ordine, complice la condizione mentale di Lorenzo.

La vicenda culmina in un tragico confronto: mentre cerca di catturare prove di un nuovo attacco, Antoine perde la vita in un incidente violento, soffocato dai due fratelli. A un anno dalla tragedia, la storia si concentra su Olga, la quale rifiuta di abbandonare la lotta per scoprire la verità. Anche se la sua figlia Marie le consiglia di lasciare il villaggio, Olga è decisa a rimanere e a rivendicare la giustizia per Antoine. La scoperta della videocamera di Antoine durante una passeggiata segna una svolta cruciale, riaccendendo le indagini e rivelando la determinazione di Olga di portare a galla la verità.

“As Bestas”, di cui abbiamo discusso in dettaglio nella nostra recensione, ha ottenuto un notevole riconoscimento ai Premi Goya del 2023, aggiudicandosi diversi premi, tra cui quelli per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Questa pellicola non solo esplora temi di giustizia e vendetta, ma offre anche uno spaccato intenso e profondo delle dinamiche socio-culturali di una comunità rurale, rendendola un’opera imperdibile nel panorama cinematografico contemporaneo.