Come finisce Maigret e la Casa del Giudice: Film, Trama, Cast, Finale, Luoghi delle Riprese

Top Crime propone il film intitolato Maigret e la casa del giudice. Questa pellicola di genere giallo è intrisa di atmosfere drammatiche, realizzando un’esperienza visiva intensa e coinvolgente.





Prodotto in Francia nel 1992, il film ha una durata di un’ora e 35 minuti, catturando l’essenza delle storie intricate e misteriose tipiche dei romanzi di George Simenon.

Regia e Protagonisti del Film Maigret e la Casa del Giudice

La regia è affidata a Bertrand Van Effenterre, con Bruno Cremer nel ruolo dell’infallibile commissario Jules Maigret e Michel Bouquet in quello del giudice Forlacroix. Nel cast troviamo anche Elric Thomas, che interpreta Méjat.

Luoghi delle Riprese

Le riprese del film sono state completamente realizzate in Francia, principalmente nella suggestiva cittadina di Chaillevette. Altri luoghi di ripresa comprendono diverse zone nel territorio di Charente-Maritime. La produzione è una collaborazione tra Dune, Télévision Suisse-Romande (TSR) e France 2 (FR2).

Trama del Film Maigret e la Casa del Giudice su Top Crime

Il film è una trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di George Simenon. Maigret, il famoso commissario, si ritrova trasferito temporaneamente nel paese di Lucon in Vandea a causa di questioni politiche interne al suo dipartimento. Qui viene subito coinvolto in un mistero macabro: una donna anziana, Adine Hulot, sostiene di aver visto un cadavere nella casa del giudice Forlacroix in un villaggio di pescatori di cozze, L’Aivillon-sur-mer.

Maigret decide di investigare e, una sera, scopre il giudice mentre cerca di nascondere un cadavere. Le sue indagini lo portano a scoprire dettagli inquietanti sulla famiglia del giudice, incluso il figlio Albert e la figlia Lise, affetta da gravi disturbi mentali. La trama si infittisce ulteriormente quando Maigret scopre che la vittima è il dottor Emile Janin, medico di Nantes.

Il giudice, infine, confessa a Maigret un vecchio omicidio commesso a Versailles, aggravato dalle complesse dinamiche familiari. Questo sconvolgente sviluppo porta Maigret a risolvere il caso con la sua caratteristica meticolosità e acume.

Maigret e la Casa del Giudice: Il Cast Completo

Ecco il cast completo del film Maigret e la Casa del Giudice e i rispettivi ruoli interpretati:

Bruno Cremer : Commissario Jules Maigret

: Commissario Jules Maigret Michel Bouquet : Giudice Forlacroix

: Giudice Forlacroix Elric Thomas : Méjat

: Méjat Bruno Wolkowitch : Albert Forlacroix

: Albert Forlacroix Karin Viard : Thérèse

: Thérèse Julien Maurel : Marcel Airaud

: Marcel Airaud Josiane Lévêque : Didine Hulot

: Didine Hulot Marcel Champel : Justin Hulot

: Justin Hulot Jean-Claude Bolle-Reddat : Il sindaco

: Il sindaco Jean-Marie Frin : Il giudice istruttore

: Il giudice istruttore Sandrine Manciet : Lise

: Lise Fernand Gaillot : Il procuratore

: Il procuratore Jean Gicquel : Bariteau

: Bariteau Guy Saulnier : Polyte

: Polyte Pierre Grand : Il macellaio

: Il macellaio Patrick Collet : Il medico legale

: Il medico legale Isabelle Renauld : La segretaria di Janin

: La segretaria di Janin François Piet: Il dottor Émile Janin

Questo cast talentuoso contribuisce a creare un mosaico di personaggi complessi e affascinanti, rendendo Maigret e la casa del giudice un film imperdibile per gli appassionati del genere giallo e dei classici drammatici. Le atmosfere cupe, unite a una trama avvincente, fanno di questa pellicola un vero gioiello del cinema francese, perfettamente trasposto dal romanzo di Simenon.