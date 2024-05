Come finisce Mamma + Mamma il film: trama e finale spiegazione

Mamma + Mamma come finisce, trama e finale del film di Rai 5

Mamma + Mamma è un film 2019 diretto da Karole Di Tommaso. “Mamma + Mamma”, il film del 2019 diretto dalla giovane regista Karole Di Tommaso, racconta la toccante storia di due donne, interpretate da Linda Cardi e Maria Roveran, che affrontano numerose sfide nel loro percorso verso la maternità. Presentato alla sezione Alice/Panorama Italia del Festival di Roma 2018, questo film è la prima opera cinematografica di Di Tommaso e si distingue per il suo approccio sensibile e illuminante sul tema della genitorialità all’interno della comunità LGBTQ+.





Ambientato in un pittoresco B&B che le protagoniste trasformano nella loro casa, il film segue la vita quotidiana di Karole e Ali, mostrando come la loro relazione si sviluppa mentre cercano di realizzare il sogno di diventare madri. La scelta di aprire un B&B nasce dalla necessità di raccogliere fondi sufficienti per coprire le spese delle procedure di fecondazione assistita a Barcellona, una città nota per essere più accogliente verso le coppie omosessuali che desiderano avere figli. Come finisce Mamma + Mamma. La trama, il finale e la spiegazione del film.

Mamma + Mamma trama completa

Il film si sviluppa attraverso le varie tappe emotive e pratiche che le due donne affrontano, dal decidere di trasformare la loro casa in un B&B fino al complesso viaggio emotivo e fisico legato alla fecondazione assistita. La presenza dell’ex fidanzato di Ali, Andrea, interpretato da Andrea Tagliaferri, aggiunge ulteriori tensioni e complessità alla narrazione, rappresentando le difficoltà che le coppie omosessuali possono incontrare a causa di legami passati.

Mamma + Mamma come finisce il film di Karole Di Tommaso

Il finale di “Mamma + Mamma” culmina in un climax di pura emozione e realizzazione per Karole e Ali. Dopo aver superato innumerevoli ostacoli, sia interni che esterni, la loro aspirazione a diventare genitori si concretizza. La trama si conclude con la celebrazione del loro amore e della loro nuova famiglia, sottolineando che la famiglia può assumere molte forme diverse, e che ciò che realmente conta è l’amore e il supporto reciproco. Mamma + Mamma come finisce il film ? A seguire, lo spoiler finale.

Mamma + Mamma finale spiegazione del film

Il messaggio finale del film è uno di speranza e inclusione, dimostrando come l’amore e la determinazione possano trionfare sui pregiudizi e le barriere sociali e burocratiche. “Mamma + Mamma” non solo celebra la diversità delle strutture familiari ma enfatizza anche la resilienza e la forza delle relazioni umane. Con una rappresentazione significativa e positiva delle coppie omosessuali, il film si propone come un importante contributo culturale alla comprensione e accettazione delle dinamiche familiari contemporanee.

In definitiva, “Mamma + Mamma” di Karole Di Tommaso è un’opera che affronta temi universali come l’amore, la maternità e la lotta per la realizzazione personale e familiare, facendolo con una sensibilità che risuona profondamente con il pubblico, indipendentemente dall’orientamento sessuale.