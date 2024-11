Come finisce “Questa è casa mia!”: spiegazione del finale

“Questa è casa mia!” è un thriller del 2024 diretto da David DeCoteau, che racconta la storia di Vivian e Ryan Williams, una coppia entusiasta dell’acquisto della loro casa dei sogni. Tuttavia, il loro trasferimento si trasforma in un incubo quando si rendono conto che l’ex proprietario, Josh, ha un legame inquietante con la casa.





La trama del film

Vivian e Ryan Williams sono una coppia felice che acquista la casa dei loro sogni. Tuttavia, l’ex proprietario, Josh, sviluppa un’ossessione nei confronti di Vivian, iniziando a spiarla con telecamere nascoste. Dopo che la sua ex fidanzata, Catherine, lo ha lasciato, Josh si concentra su Vivian, raccontandole bugie sulla sua vita e insinuandosi nella loro quotidianità. Vivian, inizialmente ignara delle sue intenzioni, inizia a legarsi a lui, mentre Ryan nota comportamenti strani e sviluppa sospetti su Josh.

Il coinvolgimento di Josh nella vita di Vivian e Ryan

Josh si presenta senza invito a casa dei Williams, offrendo i suoi servizi per lavori di costruzione a buon prezzo. Vivian e Ryan iniziano ad apprezzare la sua presenza, ma Josh continua a mentire sulla sua vita, affermando di vivere in un appartamento trovato dall’agente immobiliare Sandy, mentre in realtà vive in un furgone e spia Vivian da una stanza segreta nel soffitto della casa. Quando Vivian scopre che Sandy non ha mai trovato un appartamento a Josh, inizia ad avere sospetti. Josh, per evitare che le sue bugie vengano scoperte, uccide Sandy soffocandola.

La crescente ossessione di Josh e le indagini di Ryan

Ryan, preoccupato per il comportamento di Josh, inizia a indagare tra i vicini, scoprendo che la sua ex fidanzata è viva. Decide quindi di farsi aiutare da Casey, investigatore privato e cugino di Vivian. Dopo aver scoperto le indagini, Josh investe Casey con il furgone. Nel frattempo, Casey trova nel computer di Josh le riprese di Vivian nella loro casa, svelando la sua ossessione. Josh uccide Casey per mantenere il suo segreto.

La rivelazione a Vivian e la scoperta della stanza segreta

Josh confessa a Vivian il suo amore, ma lei, ormai consapevole delle sue intenzioni, decide di aiutare Ryan a indagare. Scoprono che Josh ha ucciso Sandy e Vivian decide di contattare Catherine, che le parla del disturbo ossessivo di Josh. Una volta rientrata a casa, Vivian trova la stanza segreta di Josh nella soffitta, scoprendo che l’ha spiata per tutto questo tempo. Prima che possa chiamare la polizia, Josh arriva e la minaccia di morte. Fortunatamente, Ryan arriva in tempo.

L’intervento di Eliza e la conclusione della vicenda

Eliza, vedova di Casey, armata, uccide Josh, vendicando la morte del marito e salvando Ryan e Vivian. La coppia finalmente può tornare a vivere in serenità, liberata dalla minaccia di Josh.

Dove vedere “Questa è casa mia!”

Il film andrà in onda alle ore 13.40 su TV8 il 18 novembre 2024.

In conclusione, “Questa è casa mia!” offre un racconto avvincente di ossessione e vendetta, con un finale che restituisce giustizia alle vittime e chiude il cerchio della trama.