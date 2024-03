Come finisce Se Dio vuole: trama e finale spiegazione

Come finisce Se Dio vuole, trama e finale

“Se Dio vuole”, un acclamato capolavoro del 2015 diretto da Edoardo Falcone, si è affermato nel panorama cinematografico italiano riscuotendo un notevole successo, tanto da ottenere il prestigioso David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. Al centro della narrazione troviamo il cardiochirurgo di spicco Tommaso, interpretato magistralmente da Marco Giallini, e il carismatico prete Don Pietro, una parte resa memorabile da Alessandro Gassmann. Questa pellicola unisce in modo sublime gli affetti familiari alla grande questione della fede, con una colonna sonora che vede la firma di Francesco De Gregori con il brano “Cose”, aggiungendo un tocco emotivo e profondo all’intera opera. Come finisce Se Dio vuole. La trama, il finale e la spiegazione del film.





Se Dio vuole trama completa

La storia si dipana attorno alla vita di Tommaso, un primario affermato dell’ospedale di Roma, che conduce un’esistenza ordinata e sicura, fino a quando non si imbatte in una rivelazione che scuote le fondamenta della sua realtà. Sposato da anni con Carla, una donna dal passato idealista e ora insoddisfatta del loro matrimonio, la coppia ha due figli: Bianca e Andrea. È quest’ultimo a portare uno stravolgimento nella vita di Tommaso, annunciando il desiderio di diventare sacerdote, una scelta che lascia il padre, ateo convinto, completamente spiazzato.

Come finisce Se Dio vuole

Il fulcro della trama si sviluppa attorno al tentativo di Tommaso di svelare eventuali illeciti dietro la vocazione del figlio, convinto che dietro ci sia l’influenza di Don Pietro Pellegrino, un prete fuori dagli schemi e vicino agli ultimi. Nella sua ossessiva ricerca, Tommaso si finge un padre disperato bisognoso dell’aiuto di Don Pietro, innescando una serie di eventi che lo porteranno a mettere in discussione le sue certezze.

Se Dio vuole finale spiegazione: Don Pietro muore ?

Il finale si rivela carico di emotività e riflessione. Dopo un periodo di frequentazione, Don Pietro e Tommaso sviluppano un legame speciale, che porta quest’ultimo a interrogarsi sulla possibile esistenza di Dio, nonostante il suo scetticismo. Tuttavia, la trama raggiunge il suo apice quando Don Pietro è vittima di un grave incidente, necessitando un’operazione che solo Tommaso può eseguire. La scelta di non voler scoprire l’esito dell’intervento, lasciando il proprio telefono nella cappella, simboleggia il conflitto interiore di Tommaso e il suo progressivo avvicinamento alla fede.

Il momento in cui Tommaso osserva il frutto cadere dall’albero, riflettendo sulle parole di Don Pietro riguardo la gravità e la volontà divina, segna un punto di svolta. È un sorriso, quello di Tommaso, che chiude il film, lasciando intendere un’accettazione del mistero della fede e dell’inspiegabile, ma anche la dolorosa consapevolezza che Don Pietro potrebbe non aver superato il coma.

Se Dio vuole cast completo

Il cast di “Se Dio vuole” si completa con la presenza di attori talentuosi come Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, arricchendo il film con le loro interpretazioni autentiche e coinvolgenti. La commedia di Falcone si distingue per la sua capacità di affrontare temi profondi come la fede, la famiglia e il cambiamento, attraverso un linguaggio accessibile e momenti di leggera comicità, facendo di “Se Dio vuole” un’opera che tocca il cuore e stimola la mente.