Come finisce Un amore malato: trama e finale

Un thriller drammatico che esplora le insidie dell’amore e della dipendenza, dove la protagonista deve affrontare il proprio passato e un presente minaccioso.





Nella giornata di oggi, TV8 presenta il film intitolato Un amore malato, disponibile anche in alta definizione sul canale 508. La pellicola, prodotta negli Stati Uniti nel 2018, riesce a catturare l’attenzione degli spettatori con la sua atmosfera drammatica e le sue tinte da thriller. Con una durata di un’ora e 30 minuti, il film è stato trasmesso l’ultima volta su TV8 l’8 novembre 2019.

La regia è affidata a Steven Brand, mentre i ruoli principali sono interpretati da Linsey Godfrey, nel ruolo di Angela, e da Darri Ingolfsson, che veste i panni di Michael. Le riprese si sono svolte negli splendidi scenari della California, precisamente nella cittadina di Santa Clarita, nota per aver ospitato set di produzioni famose, come la serie comica Santa Clarita Diet. La produzione del film è curata dalla casa cinematografica Fancy Pants Film, e va sottolineato che il titolo originale è He’s Watching; in precedenza, il film era stato anche conosciuto come A Focus to Kill.

Un amore malato – trama del film in onda su Tv8

La trama si incentra attorno ad Angela, una giovane donna che ha costruito con grande impegno una vita soddisfacente. Con un percorso professionale brillante, è sulla via per diventare socia di una riconosciuta società di gestione patrimoniale. Anche la sua vita amorosa sembra impeccabile, essendo fidanzata con Michael, che per lei rappresenta l’uomo ideale.

Tuttavia, la situazione di Angela subirà una brusca sterzata quando appare sulla scena Kyle, il suo ex-compagno di college. Trasformatosi in un famoso fotografo con notevoli risorse economiche, Kyle ingaggia Angela per gestire il suo patrimonio. I due cominciano a passare del tempo insieme, e quella che inizialmente era una collaborazione professionale si evolve rapidamente in una relazione appassionata. Col passare dei giorni, però, Angela si rende conto che Kyle è notevolmente cambiato rispetto ai tempi della scuola.

Un amore malato film finale

Nella fase finale del film, Angela percepisce di trovarsi in una spirale pericolosa dal punto di vista sentimentale. Da un lato, il suo rapporto con Michael si deteriora sempre di più; dall’altro, avverte che il comportamento di Kyle diventa sempre più ambiguo. L’ex fidanzato, che era apparso affettuoso in passato, adesso presenta toni e comportamenti sempre più aggressivi e inquietanti.

Poco a poco, Kyle si rivela come una vera e propria minaccia per Angela. La protagonista si trova quindi a dover lottare per la sua salvezza e per cercare di recuperare la relazione con il suo primo amore, Michael. Il dramma si intensifica quando Angela comprende che deve fare delle scelte difficili per mettere ordine nella sua vita e liberarsi dall’influenza tossica di Kyle.

Un amore malato – il cast completo

Ecco il cast completo di Un amore malato, con i relativi personaggi interpretati:

Linsey Godfrey – Angela

– Angela Darri Ingolfsson – Michael

– Michael Philicia Saunders – Cameriera

– Cameriera Presciliana Esparolini – Eva

– Eva Joseph C. Phillips – Don

– Don Tilky Jones – Kyle Miller

– Kyle Miller Shi Ne Nielson – Laurie

– Laurie Talita Maia – Megan

– Megan Devon Sorvari – Mary

– Mary Juliette Audrey – Modella

– Modella Starlette Miariaunii – Proprietario del bar

– Proprietario del bar Harrison Leahy – Kyle da giovane

– Kyle da giovane Ann Hermann – Proprietario della galleria d’arte

In conclusione, Un amore malato rappresenta un’esperienza cinematografica avvincente e ricca di colpi di scena, in grado di tenere il pubblico con il fiato sospeso, esplorando le complesse sfumature dei rapporti amorosi e le insidie che possono celarsi dietro l’apparenza di una vita perfetta.