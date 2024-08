Come finisce Unico Testimone: trama e spiegazione finale

Unico testimone: un thriller intricato ricco di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti

Il decennio degli anni Novanta ha segnato un periodo cruciale per il genere thriller, durante il quale i registi hanno iniziato a ridefinire i propri canoni e a superare i limiti tradizionali. Pellicole come Seven, Copycat, Il fuggitivo, Il cliente, e Il rapporto Pelican hanno contribuito a costruire un’ampia e varia offerta di storie avvincenti. Unico testimone, uscito nel 2001 e diretto da Harold Beck

In Unico testimone, vengono esplorate le tensioni familiari e le complesse dinamiche che emergono quando un nucleo viene messo alla prova da circostanze esterne e minacce. Il film affronta il tema della testimonianza di un individuo contrastato da quella di un altro, dando vita a un gioco di menzogne e inganni, una specialità di Becker. Nonostante queste premesse affascinanti, il film ha ricevuto una critica negativa al suo rilascio, diventando oggetto di stroncature da parte di critici e pubblico. Nel tempo, tuttavia, Unico testimone è riuscito a guadagnarsi lo status di cult tra i sostenitori del genere, anche grazie alla presenza di attori di spicco nel cast.

La trama, che ruota attorno a una serie di eventi inquietanti, ha come protagonisti Susan Morrison, interpretata da Teri Polo, e il suo nuovo marito Rick Barnes, interpretato da Vince Vaughn. Questo secondo matrimonio non è ben accolto dal figlio adolescente della donna, Danny, che decide di nascondersi nell’auto del patrigno con l’intenzione di fuggire. Ciò che accade, però, supera ogni aspettativa, poiché Danny assiste all’omicidio di un misterioso sconosciuto, Ray Coleman, eseguito proprio da Rick, alias Jack Parnell. Nonostante Rick riesca a camuffare la verità e sia visto come un membro rispettabile della comunità, il suo passato lo perseguita.

John Travolta interpreta Frank Morrison, l’ex marito di Susan, che non si fida dell’uomo e decide di indagare. Così, Frank svela il passato criminoso di Rick, scoprendo tra l’altro che è un criminale scampato alla giustizia, grazie alla sua abilità di incastrare i suoi soci, tra cui Ray. Quando Jack scopre che Frank sta avvicinandosi alla verità, decide di mettere a tacere le sue indagini, incendiando la rimessa di Frank, il quale però riesce a scappare e contatta la polizia per rivelare la vera identità di Rick.

Nel climax del film, Susan comincia a comprendere la vera natura del marito quando nota delle ustioni sul suo braccio, segno evidente dell’incendio. Tenta quindi di fuggire con Danny, ma Jack la immobilizza e rapisce il ragazzo. Frank, giunto in tempo, affronta Jack in un confronto violento che culmina in modo drammatico: Danny, legato, riesce a spingere Jack contro un impianto elettrico, fulminandolo e ponendo fine alla minaccia.

La polizia, dopo aver inizialmente ignorato le denunce di Danny e Frank, si scusa con entrambi per non aver creduto loro. Nel finale, padre e figlio si riuniscono e seguono Susan, che viene trasportata in ospedale dopo la traumatica esperienza.

Curiosamente, Unico testimone non è attualmente disponibile su piattaforme streaming in Italia, ma sarà possibile vederlo in TV su Rai Movie il 8 giugno alle ore 21:10. Dopo la messa in onda, il film sarà accessibile anche su Rai Play, dove gli utenti potranno recuperarlo grazie alla piattaforma gratuita.

L’opera di Becker, sebbene non abbia riscosso il successo sperato al momento della sua uscita, continua a intrigare e a colpire il pubblico per la sua narrativa e i suoi colpi di scena inaspettati, allegando un’importanza particolare al valore del legame familiare e alla lotta per la verità. Con lofferta di un cast di talento, il film rimane un esempio emblematico per chi ama i thriller avvincenti e le storie di vendetta e redenzione.

