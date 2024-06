Come finissce la terza stagione di ”Sissi”: Trama, Cast, Attori, Curiosità e Location

Martedì 11 giugno, preparati per una speciale serata televisiva su Canale 5: dalle 21:20 in onda in esclusiva la terza stagione di Sissi. Questa affascinante fiction segue le avventure della celebre principessa, interpretata da Dominique Devenport, un’icona dell’Ottocento nota per la sua complessità e ribellione contro la rigida disciplina della corte di Vienna. La sua tragica morte nel 1898 all’età di 61 anni per mano dell’anarchico italiano Luigi Lucheni ha segnato la storia.





Regista e Location della Terza Stagione di Sissi

La produzione della terza stagione di Sissi è opera di Story House Production e Satel Film, con distribuzione globale curata da Beta Film. I produttori includono Robert Krause, Andreas Gutzeit ed Ela Hell, mentre la regia è affidata a Sven Bohse.

Il cast principale vede Dominique Devenport e Jannik Schumann nei ruoli di Sissi e Franz. Le riprese si sono svolte in varie località europee, come Ungheria, Lettonia, Lituania, Austria, Germania ed Estonia. Questa nuova stagione è composta da sei episodi di circa 50 minuti ciascuno, trasmessi su Canale 5 in due serate: martedì 11 e giovedì 13 giugno.

La Trama della Terza Stagione di Sissi

In questa nuova stagione, l’Europa è in subbuglio. In Francia, la proclamazione della Repubblica e la fuga di Napoleone portano scompiglio. La corte d’Austria, dove regna Sissi, teme ripercussioni. Franz, in disaccordo con Sissi, decide che il giovane Rodolfo d’Austria-Ungheria, appena nove anni, debba iniziare l’addestramento militare. Preoccupata per la sicurezza del figlio, Sissi decide di fuggire portando con sé Rodolfo.

Spoiler Finale

L’Esposizione Mondiale del 1873 è imminente, ma la situazione si complica con una rivolta degli operai del Prater. Richiedono aumenti salariali e un pasto caldo, e un grave incidente scatena scontri aperti, culminando con un attacco ai trasporti militari per ottenere armi. La tensione si intensifica quando Bismarck minaccia di formare un’alleanza con la Russia contro l’Austria-Ungheria.

Cast della Terza Stagione di Sissi

Ecco il cast degli interpreti principali di questa terza stagione di Sissi, disponibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity:

Dominique Devenport : Sissi

: Sissi Jannik Schumann : Franz

: Franz David Korbmann : Grunne

: Grunne Giovanni Funiati : conte Andrassy

: conte Andrassy Désirée Nosbusch : arciduchessa Sophie

: arciduchessa Sophie Marathan Muslu : Odon Kortek

: Odon Kortek Bernd Holscher: Otto von Bismarck

Non perdere l’occasione di seguire le nuove vicende della principessa Sissi in prima visione su Canale 5: un’esperienza televisiva imperdibile che unisce storia e intrattenimento, portando sul piccolo schermo la vita di una delle figure più affascinanti del XIX secolo.