Come il Pulcinella di Gaetano Pesce è passato da idea geniale a attrazione patetica

L’opera “Camicia Pulcinella Lamp” di Gaetano Pesce è stata oggetto di dibattito a Napoli, dove una versione gigantesca e illuminata è stata collocata in piazza Municipio. Tuttavia, molti ritengono che l’installazione non renda giustizia all’artista ligure scomparso ad aprile scorso.





L’opera originaria dell’artista era descritta come sobria, delicata e sognante, ma la sua versione monumentale in piazza Municipio ha suscitato reazioni contrastanti. Molti ritengono che le dimensioni colossali e l’illuminazione eccessiva non siano in linea con lo spirito dell’artista e che l’installazione risulti discutibile.

La critica si concentra sull’elevato costo dell’installazione, oltre 200mila euro, e sull’apparente mancanza di cura nella fase di realizzazione. Alcuni sostengono che l’opera rischi di diventare una semplice attrazione per i social media, perdendo di vista il suo significato artistico originario.

Si evidenzia inoltre la mancata contestualizzazione dell’opera, che avrebbe potuto integrarsi meglio nell’ambiente circostante. Questa mancanza di attenzione alla collocazione dell’opera ha portato molti a considerare l’installazione come un’occasione mancata per celebrare il nome di un grande artista italiano.

In conclusione, l’installazione della “Camicia Pulcinella Lamp” a Napoli ha generato un dibattito su come preservare e valorizzare il patrimonio artistico, evidenziando la necessità di una maggiore riflessione e cura nella realizzazione di opere pubbliche.