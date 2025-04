Il difficile addio ai figli dopo il congedo di maternità: una mamma si confessa nel suo ultimo giorno a casa

Ritornare al lavoro dopo il congedo di maternità non è solo un diritto, ma anche una sfida che molte donne affrontano con emozioni contrastanti. Per alcune, rappresenta una riconquista della propria indipendenza, per altre, come nel caso di Marissa Jeanne, è un momento particolarmente difficile. La giovane mamma di due gemelli ha condiviso su TikTok il suo stato d’animo, mostrando quanto possa essere traumatico il distacco dai propri figli dopo mesi di cura e attenzione costante.





Nel video, diventato rapidamente virale, Marissa Jeanne appare visibilmente provata, mentre tiene in braccio i suoi bambini. Con la voce rotta dalla commozione, la donna confessa: “È il mio ultimo giorno di permesso e domani tornerò al lavoro, ma mi sembra di non aver avuto abbastanza tempo da dedicare ai miei bambini”. Nonostante abbia trascorso più tempo a casa rispetto ad altre mamme che conosce, Marissa ammette di non sentirsi pronta ad affrontare il cambiamento che la attende, né emotivamente né mentalmente. “Il congedo di maternità mi ha permesso di fare molte cose con i miei bimbi e so di aver sfruttato al massimo ogni secondo, ma non sono pronta emotivamente e mentalmente a poter trascorrere con loro solo qualche ora al giorno”, ha spiegato.

La testimonianza di Marissa Jeanne ha colpito profondamente gli utenti di TikTok, molti dei quali si sono identificati nel suo racconto. Nei commenti al video, numerose mamme hanno condiviso esperienze simili, offrendo solidarietà e supporto. La donna ha inoltre sottolineato di non voler rinunciare alla sua carriera, nonostante il senso di colpa che la perseguita. “Io amo la mia occupazione e sono fiera della carriera che ho scelto, ma mi perseguita il senso di colpa materno”, ha dichiarato. La sua principale paura è quella di perdersi momenti importanti della crescita dei suoi figli, che altri avranno invece il privilegio di vivere.

Il racconto di Marissa Jeanne si conclude con un messaggio di incoraggiamento rivolto a tutte le mamme lavoratrici: “Siete fantastiche e anche se non riuscirete a fare tutto, sono certa che farete il meglio di ciò che è nelle vostre possibilità per i vostri figli, ed è l’unica cosa che conta”. Parole che hanno trovato grande eco tra il pubblico, trasformando il suo sfogo in un simbolo di forza e resilienza.

Nei suoi video precedenti, Marissa Jeanne ha rivelato che il senso di colpa che prova nei confronti dei suoi figli è legato anche alla gravidanza complessa che ha vissuto. “Ho vissuto una gravidanza ad alto rischio perché i miei due gemellini condividevano la placenta e sono venuti al mondo 5 settimane e mezzo prima di quando avrebbero dovuto”, ha spiegato. I bambini hanno trascorso diverse settimane in terapia intensiva neonatale, dove la famiglia ha atteso che fossero abbastanza forti per tornare a casa. Questo ha fatto sì che la donna potesse godere pienamente della loro compagnia solo per tre mesi. “Ho paura che non abbiano davvero percepito la mia presenza e che quando tornerò a casa dopo una giornata di lavoro sorriderò a loro che penseranno che non sanno chi sia io”, ha aggiunto.

Tra i commenti al video, alcuni utenti hanno suggerito a Marissa Jeanne di considerare l’opzione di lasciare il lavoro o di rientrare con una formula part-time. La donna ha risposto prontamente, spiegando che la sua situazione economica non le consente di prendere queste decisioni. Inoltre, ha sottolineato che, anche se potesse farlo, non sarebbe giusto rinunciare al lavoro dopo anni di studio e sacrifici. Secondo lei, il problema risiede nella società americana, che dovrebbe evolversi per garantire maggiori giorni di congedo alle madri che ne abbiano necessità. “Non è giusto che siano le mamme a dover rinunciare alla carriera. La società dovrebbe cambiare per permettere alle donne di avere più tempo con i propri figli senza dover sacrificare tutto”, ha concluso.