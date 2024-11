Con Rai Radio2 per il Festival di Sanremo Giovani 2024

La carriera di Julian Borghesan: dalle radio al palco del Festival di Sanremo

Julian Borghesan è una figura di spicco nel panorama radiofonico italiano, noto per il suo ruolo di speaker di diverse emittenti della Rai. La sua carriera si distingue per la partecipazione a eventi di grande rilevanza, tra cui il prestigioso Festival di Sanremo. La passione per la radio è un filo conduttore nella sua vita professionale, rivelando un talento unico. Scopriamo insieme chi è Julian Borghesan, commentatore di Sanremo Giovani 2024.





Chi è Julian Borghesan: una vita tra musica e radio

Nato a Milano nel 1968, Julian Borghesan è del segno dei Gemelli. Nonostante il suo nome possa suggerire origini diverse, è profondamente legato all’Italia. Come riportato da Il Messaggero Veneto, le sue radici affondano in Friuli, grazie a un nonno materno originario di Moggio Udinese e una madre cresciuta a Zompitta di Reana del Rojale. Cresciuto a Treviso, ha vissuto in ben undici città, in parte a causa del suo lavoro.

La carriera di Borghesan è contrassegnata da un’impressionante varietà di esperienze. Il suo percorso con la Rai inizia nel 2001, con apparizioni su Rai Sat Ragazzi, Rai2 e Rai Movie. La sua presenza nel mondo della radio si consolida rapidamente: per quattro anni, ha curato speciali musicali su Rai Radio2, diventando poi una delle voci più note di Radio1, dove ha co-condotto il programma mattutino Start.

Borghesan ha anche ricoperto ruoli significativi in eventi di grande visibilità, come Castrocaro, Ciak si Canta e X Factor. Nel 2021, ha guidato Radio1 in campo – Tutte le Olimpiadi minuto per minuto, accompagnando gli ascoltatori attraverso l’emozionante esperienza di Tokyo. Nello stesso anno, ha lanciato Lui, Lei e…Loro su Rai Radio Tutta Italiana e, dal 2023, ha iniziato a co-condurre Mattina Italiana insieme a Manila Nazzaro. Attualmente, per la stagione 2023-2024, si occupa di Disco Sveglia su Radio1 e, a partire da settembre 2024, la sua voce sarà su Radio2 con Sogni di gloria.