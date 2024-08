Con un SUV hanno colpito la vetrina di un negozio causando la morte di due persone

Giovedì sera intorno alle ore 20, un grave incidente stradale si è verificato a Milano in via Aleardi, all’angolo con via Paolo Sarpi. Due persone hanno perso la vita a seguito dell’impatto di una Porsche contro una vetrina. A decedere è stata una coppia di coniugi di origine cinese. L’uomo, di 58 anni, era al volante dell’automobile, mentre la donna, di 60 anni, occupava il sedile del passeggero.





Il SUV, per cause ancora sconosciute, si è schiantato contro il pilastro che separa due negozi della via, sfondando la vetrina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalla vettura deformata, consegnandoli ai sanitari del 118. I soccorritori si sono immediatamente resi conto delle gravissime condizioni in cui versavano i due coniugi, ricoverati al Policlinico e all’ospedale Niguarda. Purtroppo, non ce l’hanno fatta. La polizia locale è attualmente impegnata nell’indagine per determinare la dinamica esatta dell’incidente.

Nella stessa giornata, sempre a Milano, un furgone guidato da un uomo di 55 anni, risultato positivo all’alcol test, ha travolto quattro persone che si trovavano sul marciapiede all’angolo tra piazza Giovine Italia e via Boccaccio: un giovane di circa 30 anni è deceduto.

In Italia, secondo i dati Istat aggiornati a fine 2023, in media ogni giorno otto persone perdono la vita a causa di incidenti stradali.