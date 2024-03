Concorrenti dell’Isola dei Famosi svelati: tra loro Joe Bastianich, Valentina Vezzali, oltre a Selen e Samuel Peron. Scopri l’elenco aggiornato.

Questo articolo in breve

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è pronta a catturare l’attenzione del pubblico di Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile, in prima serata. Quest’anno, alla guida del programma ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese in studio, mentre Elenoire Casalegno sarà l’inviata speciale direttamente dall’Honduras.





La curiosità si accende attorno ai partecipanti di questa edizione 2024. Aras Senol, noto per il suo ruolo in Terra Amara, è confermato nel cast, annunciando una selezione di concorrenti di grande interesse. Ma quali altri volti noti affronteranno le sfide dell’isola quest’anno?

Secondo le anticipazioni rivelate da Dagospia, tra i naufraghi figurano nomi come Marina Suma, ricordata per la sua iconica scena in Sapore di Mare, l’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali, l’attrice Matilde Brandi, Luce Caponegro (meglio conosciuta come Selen nel mondo dell’intrattenimento per adulti), Maité Yanes, Greta Zuccarello di Ciao Darwin e Francesca Bergesio, Miss Italia e figlia del noto senatore.

Dal mondo maschile, i partecipanti includeranno Joe Bastianich, celebre giudice di MasterChef Italia, Edoardo Stoppa, volto noto di Striscia la Notizia, il ballerino Samuel Peron, Aras Senol di Terra Amara, Edoardo Franco, vincitore di MasterChef, e il modello Artur Dainese.

Ma le sorprese non finiscono qui: si prevede l’ingresso di ulteriori concorrenti nel corso del programma, tra cui il giornalista Alan Friedman, l’attore Francesco Benigno, l’indossatore Pietro Fanelli e la rapper Beba, aggiungendo ulteriore pepe alla competizione.

L’Isola dei Famosi 2024 promette di essere un’edizione ricca di colpi di scena, personaggi carismatici e sfide avvincenti. Con un cast così variegato e la presenza di volti amati dal grande pubblico, l’attesa cresce per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione. Restate sintonizzati su Canale 5 per non perdere nemmeno un momento dell’avventura!