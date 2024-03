Lizzo abbandona la scena musicale. La voce della body positivity: «Esaurita dagli attacchi sul mio aspetto fisico»

Questo articolo in breve La Carriera e le Sfide di Lizzo

Lizzo, vincitrice di Emmy e Grammy, ha suscitato scalpore tra i suoi 12 milioni di follower con un post su Instagram che lascia presagire un possibile ritiro dalla scena musicale. Nota per il suo impegno nel movimento body positivity e per essere una star influente, l’artista ha espresso il suo esaurimento a causa delle incessanti critiche e commenti negativi riguardo al suo aspetto fisico. “I quit”, ha dichiarato Lizzo in un post, manifestando il suo desiderio di fare musica e diffondere felicità, nonostante le difficoltà incontrate a causa delle false narrazioni su di lei, del body shaming e del giudizio altrui sulle sue opinioni.





Il messaggio di Lizzo ha ricevuto un’enorme ondata di sostegno dai fan e da celebrità come Paris Hilton, che l’ha definita una “regina”, e Kiara Mooring, ex concorrente del suo reality show, che l’ha incoraggiata a resistere agli attacchi degli hater. Questi gesti di supporto evidenziano l’importanza della sua presenza nel mondo della musica e nell’attivismo per l’accettazione di sé.

Lizzo, al secolo Melissa Jefferson, ha conquistato la scena musicale internazionale con hit come “Truth Hurts” e “Good as Hell”. La sua audacia nell’abbigliamento e l’aperto sostegno alla body positivity l’hanno resa una figura emblematica del movimento, nonostante le polemiche e i commenti avversi sui social media. La cantante ha precedentemente bloccato il suo account Twitter e minacciato di abbandonare l’industria musicale a causa delle critiche sulla sua immagine corporea. Anche le accuse da parte delle sue ballerine di body shaming e molestie hanno aggiunto tensione, nonostante Lizzo abbia sempre negato qualsiasi coinvolgimento.

L’eventuale addio di Lizzo alla musica rappresenterebbe una significativa perdita per il settore e per il movimento body positivity, dimostrando come il cyberbullismo e le pressioni esterne possano influenzare anche le personalità più forti e influenti. La sua lotta contro i pregiudizi e per la positività corporea ha ispirato molti, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale verso una maggiore accettazione e rispetto per la diversità fisica. La situazione di Lizzo solleva interrogativi fondamentali sul ruolo dei social media nella vita degli artisti e sull’impatto delle critiche negative sulla loro salute mentale e sulle loro carriere.