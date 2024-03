Tragedia sulla Pontina, le ultime parole di Regina Pietra, 7 anni, prima di morire: «Mamma, va tutto bene»

In un tragico incidente avvenuto giovedì scorso su Via Pontina Vecchia, Regina Pietra, di soli 7 anni, ha perso la vita in circostanze strazianti, non lontano dalla sua abitazione. La piccola, che si trovava in auto con la madre e il fratellino di cinque anni per delle commissioni, ha esalato le sue ultime parole rassicuranti – «Mamma non ti preoccupare, va tutto bene» – prima di cadere in incoscienza, da cui non si sarebbe più risvegliata. Nonostante gli sforzi dei medici, il trauma toracico subito si è rivelato fatale.





La madre della bambina è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale San Camillo, dove riceve anche supporto psicologico, mentre il fratellino è in cura al Policlinico Gemelli per una frattura al braccio. La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto tre veicoli, rimane al centro di indagini approfondite, specialmente per quanto riguarda la positività ai test per droghe dei conducenti, attualmente oggetto di chiarimento.

Le analisi alcolemiche hanno escluso la presenza di alcol, ma sono stati rilevati tracce di oppiacei nel sangue, attribuibili tuttavia agli analgesici somministrati dall’equipe sanitaria per alleviare il dolore dei feriti. La questione della presenza di altre sostanze è ora affidata alle indagini guidate dal sostituto procuratore di Velletri, Antonio Bufano, che ha già aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato.

La drammaticità dell’incidente è stata catturata da telecamere di sicurezza vicine, fornendo preziose informazioni sull’impatto, causato presumibilmente dalla Lancia Libra che non ha rispettato uno stop e dalla Mercedes 220, che procedeva a velocità eccessiva. L’impatto ha coinvolto anche una Mercedes Classe A, portando alla morte di Regina Pietra.

Tra i feriti lievi ci sono una donna di 49 anni e i suoi due figli, mentre il conducente della Mercedes 220, un meccanico 50enne, è in gravi condizioni. La comunità locale ha manifestato il suo cordoglio con omaggi floreali e messaggi in memoria della giovane vittima, mentre la famiglia cerca risposte e giustizia in questa terribile tragedia.