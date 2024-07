Considerava degli stupidi quelli che rifiutavano il siero: morta la famosa commerciante di Cagliari a soli 63 anni

Cagliari piange la scomparsa di Susanna Sorchi, icona del commercio locale e della tradizione culinaria. Per oltre trent’anni ha gestito con passione il negozio “Viaggio tra i sapori”, un punto di riferimento per salati e dolci artigianali in piazza Yenne. La sua bottega era un’oasi di genuinità nel cuore della movida cittadina, resistendo con fierezza all’avanzata dei cocktail bar e locali trendy.





Una vita dedicata al gusto e alla tradizione

Susanna Sorchi, con il supporto della figlia Carlotta, ha portato avanti con dedizione l’attività, conquistando il cuore dei clienti e dei turisti con il suo pane sempre fresco e la pasta rigorosamente fatta in casa. Il suo impegno nel quartiere di Stampace ha lasciato un segno indelebile, partecipando attivamente agli eventi e alle ricorrenze locali.

Un tributo commovente dalla comunità locale

La prematura scomparsa di Susy ha scosso profondamente la comunità, che si è unita in un commosso tributo alla sua memoria. Dai vertici de Sa Ratantira Casteddaia, è giunta una toccante testimonianza del suo contributo alla crescita del quartiere e al sostegno alle iniziative locali.

Un’eredità di passione e dedizione

Susanna Sorchi lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Cagliari, ma il suo spirito vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Lascia un’eredità di passione e dedizione al proprio lavoro, che continuerà a ispirare le generazioni future.

Susanna Sorchi sarà ricordata per la sua generosità, il suo impegno e la sua autenticità. Il suo funerale sarà celebrato domani, giovedì 25 luglio 2024 alle 16:30 nella chiesa di Sant’Anna, dando l’opportunità alla comunità di rendere omaggio a questa straordinaria donna che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Cagliari.