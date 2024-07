Contestano fattura da 260 euro al ristorante a Gallipoli, lite tra 5 ospiti e il proprietario del locale: Video

Una serata di tensione e violenza si è consumata in un ristorante di Gallipoli, sulla riviera Armando Diaz, quando alcuni clienti hanno litigato con il titolare per un conto ritenuto eccessivo rispetto a quanto servito a tavola.





Secondo i clienti, il pesce era surgelato e il vino troppo caldo, motivo per cui hanno contestato il conto di 265 euro, che è stato poi ridotto a 250 euro. Tuttavia, la discussione si è trasformata in una rissa tra il ristoratore e 5 clienti, sotto gli occhi di avventori, passanti e turisti perplessi.

Nonostante il tentativo di abbassare il conto, la rissa è continuata, spostandosi in strada davanti a un folto gruppo di persone che stavano passeggiando sul mare. Alcuni avventori del locale hanno provato a dividere i contendenti, ma senza successo.

Al momento, nessuna delle persone coinvolte ha presentato denuncia. Tuttavia, la rissa è stata filmata da molte persone e il video è diventato virale online, mostrando i clienti strattonarsi e spingersi a vicenda.

Secondo il titolare del ristorante, l’intento dei turisti era probabilmente quello di andare via senza pagare. Questa ipotesi, tuttavia, non è stata confermata e non è stata presentata alcuna denuncia ufficiale.