Femminicidio Ilaria Sula: Mark Samson non era solo, un complice lo ha aiutato a nascondere il corpo

Il caso di Mark Samson, ventitreenne accusato dell’omicidio della ex fidanzata Ilaria Sula, sta prendendo una piega inquietante con l’emergere di nuove informazioni riguardanti un possibile complice. La tragedia si è consumata il 26 marzo scorso, quando Ilaria è stata uccisa a coltellate. Secondo le indagini, sembra che Samson non abbia agito da solo, ma abbia ricevuto assistenza da qualcuno, probabilmente un membro maschile della sua famiglia, nel tentativo di nascondere il corpo della giovane.





La Procura della Repubblica di Roma sta valutando di iscrivere un complice nel registro degli indagati, accusandolo di occultamento di cadavere in concorso. Tuttavia, gli investigatori hanno escluso la possibilità che la madre di Samson sia stata coinvolta nel trasporto del corpo, concentrandosi invece su altri possibili alleati.

Secondo quanto riportato da La Presse, Samson avrebbe avuto un aiuto significativo per portare il cadavere di Ilaria fuori dall’appartamento in via Homs, situato nel quartiere Africano di Roma. Dopo aver commesso l’omicidio, il complice avrebbe assistito Samson nel mettere il corpo nel bagagliaio dell’auto, per poi abbandonarlo in un’area boschiva a Capranica Prenestina.

Recentemente, la polizia scientifica ha effettuato un nuovo sopralluogo nell’appartamento di via Homs, che è attualmente sotto sequestro. Gli agenti hanno prelevato ulteriori oggetti che saranno sottoposti ad analisi, inclusi alcuni indumenti. Oltre a Mark Samson, anche la madre del giovane è sotto indagine, accusata di concorso in occultamento di cadavere. Secondo le informazioni disponibili, la donna avrebbe confessato di aver aiutato il figlio a ripulire le tracce di sangue nella camera da letto dove è avvenuto il delitto.

Il padre di Mark, invece, risulta estraneo all’accaduto, in quanto non si trovava in casa al momento dell’omicidio. Questo dettaglio è stato confermato dalle autorità, che continuano a indagare su ogni aspetto del caso.

La vicenda di Ilaria Sula ha sollevato un acceso dibattito sull’argomento del femminicidio in Italia, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e interventi efficaci per prevenire tali tragedie. Le indagini sono in corso e la comunità è scossa da questo crimine efferato, che ha colpito una giovane vita.

L’omicidio di Ilaria e le circostanze che lo circondano pongono interrogativi sul contesto in cui si è verificato il femminicidio. Le autorità stanno lavorando per ricostruire i dettagli della relazione tra Mark e Ilaria, cercando di comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico epilogo.