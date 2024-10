Coppia investita da un SUV in manovra nel parcheggio di un centro commerciale: la donna in gravi condizioni

Gravissimo Incidente nel Parcheggio del Centro Commerciale ‘Le Porte d’Europa’: Anziani Investiti da un Suv

Nella tarda mattinata di lunedì 28 ottobre, un grave incidente ha colpito una coppia di anziani nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Porte d’Europa’ a Montano Lucino, in provincia di Como. L’auto coinvolta, un Suv, ha investito i due coniugi mentre si trovavano nelle vicinanze del deposito di carrelli, causando notevoli preoccupazioni per le loro condizioni di salute.

Dettagli dell’Incidente: Cosa è Accaduto

La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, quando un Suv, in fase di manovra, ha travolto una donna di 70 anni e un uomo di 76 anni. Secondo le prime informazioni, la coppia, residente nella zona, si trovava nella parte bassa del parcheggio, vicino al deposito di carrelli, quando è stata colpita dalla vettura. Immediatamente dopo l’incidente, le condizioni della donna sono apparse critiche.





La 70enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese, presentando gravi traumi alla schiena, al bacino e un trauma cranico, mentre l’uomo ha riportato solo un trauma al braccio ed è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como. La gravità delle ferite della donna ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto liberarla da sotto al veicolo.

Interventi di Soccorso e Indagini in Corso

Mentre i soccorsi erano già attivi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, i quali hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Le forze dell’ordine eseguono attualmente rilievi per comprendere le cause precise dell’incidente, analizzando anche i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nel parcheggio.

È fondamentale considerare l’importanza della sicurezza nei parcheggi di centri commerciali, dove spesso gli spazi ristretti e la fretta dei conducenti possono generare situazioni pericolose. Gli esperti invitano a prestare sempre la massima attenzione, specialmente in aree frequentate da pedoni e famiglie.