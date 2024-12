Cosa è accaduto a Fedez durante Sarà Sanremo: “Lasciato il palco senza fare foto”

La partecipazione di Fedez alla prima serata di “Sarà Sanremo” continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Durante l’evento, che si è svolto presso il Casinò di Sanremo, i 30 artisti in gara per il Festival di Sanremo 2025 hanno presentato i titoli dei loro brani. Tuttavia, l’intervento del rapper milanese è stato particolarmente breve e ha lasciato spazio a dubbi e speculazioni, sia per il comportamento sul palco che per quanto avvenuto dietro le quinte.





L’artista ha annunciato la sua canzone intitolata “Battito” con un’apparizione che molti hanno definito insolita. La scena si è conclusa con Carlo Conti, conduttore della serata, che lo ha accompagnato fuori dallo studio utilizzando un’uscita diversa da quella riservata agli altri partecipanti. Questo dettaglio non è passato inosservato e ha alimentato ulteriori interrogativi sullo stato d’animo del cantante. Durante la presentazione, Fedez è apparso visibilmente confuso, un atteggiamento che non è sfuggito né al pubblico né agli addetti ai lavori.

In seguito all’episodio, la madre del rapper ha rilasciato una dichiarazione pubblica per rassicurare i fan. “Non è successo niente di grave”, ha affermato, cercando di placare l’apprensione generata dalla performance del figlio. L’affetto e la solidarietà verso l’artista sono stati evidenti anche sui social, dove numerosi fan hanno commentato l’ultima foto pubblicata su Instagram da Fedez, esprimendo vicinanza e sostegno.

Nonostante il clamore suscitato, il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. L’unico intervento pubblico è stato un post sui social per annunciare la sua partecipazione al Festival con il brano “Battito”. La didascalia del post include una citazione di una sua vecchia canzone, ma non fornisce ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sul comportamento mostrato durante l’evento.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, il comportamento di Fedez sarebbe stato anomalo anche dietro le quinte del Casinò di Sanremo, dove si svolgeva la diretta televisiva. Fonti presenti sul posto hanno raccontato che l’artista si sarebbe trattenuto nel backstage solo per il tempo strettamente necessario a salire sul palco, annunciare il suo brano e poi lasciare rapidamente lo studio. “L’impressione è che sia arrivato, sia entrato in scena e poi sia andato subito via”, ha riferito una fonte anonima.

La gestione della situazione da parte di Carlo Conti è stata elogiata da molti. Il conduttore, notando probabilmente un atteggiamento insolito nel rapper, ha scelto di accompagnarlo personalmente fuori dal palco. La decisione di utilizzare la stessa porta di ingresso come uscita sembra essere stata un escamotage studiato per evitare ulteriori attenzioni mediatiche o situazioni imbarazzanti. Conti avrebbe inoltre giustificato il contrattempo con un presunto ritardo dell’ospite successivo, dimostrando grande professionalità e prontezza nel gestire l’imprevisto.

Ulteriori dettagli sull’accaduto sono emersi anche dai social media. L’account ufficiale di Radio2, che ha documentato la serata con le foto di tutti i 30 artisti partecipanti, non ha incluso alcuna immagine di Fedez. Al suo posto è stata pubblicata l’immagine che lo stesso rapper aveva condiviso sui suoi canali social per promuovere il brano in gara. Questo dettaglio ha confermato che l’artista non si sarebbe trattenuto al Casinò dopo la sua esibizione.