Crazy Pizza di Briatore, una margherita napoletana a 17 euro. Proprio come a Milano e Roma

Crazy Pizza di Briatore prevede un prezzo di 17 euro per la pizza margherita a Napoli, esattamente come per le sedi di Roma e Milano. Il ristorante partenopeo è atteso per l’apertura alla fine dell’estate, sebbene non sia stata ancora fissata una data precisa.





La preparazione del locale è in corso da almeno aprile, quando sono apparsi i loghi e le insegne della pizzeria Crazy Pizza in via Nazario Sauro sul Lungomare di Napoli. Tuttavia, dopo l’annuncio dell’apertura, non erano giunte ulteriori informazioni sullo stato del locale, fino a quando lo stesso Briatore non ha fornito ulteriori dettagli in una recente intervista al Corriere della Sera, confermando l’apertura a Napoli entro la fine dell’estate, senza però specificare la data di inaugurazione.

Briatore ha inoltre comunicato il prezzo della pizza margherita, fissato a 17 euro. Consultando il menù sul sito ufficiale di Crazy Pizza, si evidenzia che il costo della margherita rimane costante anche nella sede di Milano; pertanto, la “regina” delle pizze avrà lo stesso prezzo sia a Napoli che a Milano. Lo stesso vale per Roma. Briatore ha quindi optato per una politica di uniformità dei prezzi, nonostante il costo medio di una buona pizza margherita a Napoli sia inferiore rispetto a quello della capitale e della città di Milano.

Oltre alla margherita e ad altre pizze tradizionali, il menù napoletano di Crazy Pizza includerà anche la pizza con il pata negra, un pregiato prosciutto iberico, che in passato aveva suscitato notevoli discussioni a causa del suo elevato prezzo, ammontante infatti a oltre 60 euro.