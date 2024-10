Cristina Parodi: un nuovo format e decisioni che si distaccano dal mondo televisivo

Intervista a Cristina Parodi: dalla televisione ai reality, passando per il suo nuovo format ‘7Piani’

Nell’ultima intervista apparsa su Fanpage, Cristina Parodi si è aperta su vari aspetti della sua carriera e della sua vita, analizzando il suo viaggio attraverso il mondo della televisione e presentando il suo innovativo format ‘7Piani’. La nota giornalista e conduttrice ha rivelato di non provare nostalgia per il piccolo schermo, avendo intrapreso nuove strade creative.





Il nuovo format ‘7Piani’ di Cristina Parodi

Cristina Parodi

Durante l’intervista, Cristina Parodi ha approfondito le caratteristiche del suo nuovo format di interviste, ‘7Piani’. La conduttrice ha spiegato che il numero sette è simbolo di fortuna e ha ritenuto fosse perfetto per le domande e gli ospiti che incontra. “Ho scelto un’ambientazione intima come un ascensore, dove spesso si creano situazioni imbarazzanti ma anche divertenti, proprio come nelle mie interviste. L’obiettivo è fornire un ritratto rapido, in cinque minuti, di ciascun ospite,” ha sottolineato Parodi.

La selezione degli ospiti è un altro aspetto cruciale del suo format. “Gli intervistati devono avere un seguito sui social e una storia interessante da raccontare. Ho scelto figure note e meno note, con un quadro che spazia da Elettra Lamborghini a Pietro Terzini,” ha aggiunto la conduttrice.

Riflessioni sulla televisione e la fama

Nell’intervista, Cristina Parodi ha condiviso la sua visione sul mondo televisivo contemporaneo: “Non mi manca la televisione. Ho sempre visto il mio lavoro come un impegno profondo, non come un mezzo per ottenere fama. Mentre molti aspirano a rimanere sul piccolo schermo, io ho fatto la mia scelta basata su cosa mi renda felice, senza compromettere la mia serenità.”

In risposta a domande sulla sua eventuale partecipazione a format come opinionista nei reality, Parodi ha chiarito: “No, mai. Posso essere una narratrice, non una persona che esprime giudizi. Le mie competenze risiedono nel porre domande, non nel dare opinioni.”

Infine, parlando di un possibile sogno proibito, ha rivelato: “Il sogno proibito è Brad Pitt, ma so che è difficile. O magari qualcuno di intrigante che possa stimolare una conversazione interessante.”