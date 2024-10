Crolla edificio di tre piani a Gallio a causa di una presunta fuga di gas: una persona dispersa, si scava tra i detriti

Dramma oggi nel Vicentino una casa di tre piani è crollata per un’esplosione probabilmente causata da una fuga di gas a Gallio sull’altopiano di Asiago. Una persona risulta al momento dispersa ma non si sa se ci sono vittime o feriti. È ancora da chiarire l’entità dell’accaduto. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco con diverse squadre oltre all’unità speciale di Mestre per salvare persone intrappolate sotto le macerie.