Crollo ballatoio Scampia, le vittime: deceduti Roberto Abbruzzo (29 anni) e una donna di 35 anni

Nel cuore di Scampia, una tragedia ha colpito duramente la comunità locale. Due persone, Roberto Abbruzzo di 29 anni e una donna di 35 anni, hanno perso la vita a causa del crollo di un ballatoio. La notizia ha scosso profondamente gli abitanti della zona, lasciando tutti in lutto per la perdita delle due vite.





La situazione è stata descritta come drammatica dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che il cedimento della struttura abbia causato il tragico evento. Le indagini sono ancora in corso per stabilire le circostanze esatte che hanno portato al crollo del ballatoio.

Roberto Abbruzzo e la donna di 35 anni erano entrambi residenti del quartiere e le loro morti hanno generato un profondo senso di sgomento e tristezza tra coloro che li conoscevano. Le autorità stanno lavorando per fornire supporto alle famiglie delle vittime in questo momento difficile.

La comunità di Scampia si è unita nel dolore per commemorare le vite perse e per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza delle strutture nella zona. Questo tragico evento ha evidenziato la necessità di garantire la manutenzione e la sicurezza delle costruzioni per evitare futuri incidenti simili.

Le autorità locali hanno promesso di approfondire le indagini sul crollo del ballatoio e di adottare misure per prevenire che eventi simili possano ripetersi in futuro. La sicurezza dei cittadini è diventata una priorità assoluta, e la comunità di Scampia si sta mobilitando per garantire che tragedie come questa non abbiano mai più luogo.