Cruciani distrugge la zecca in diretta da Del Debbio: ridicolizzato il pennivendolo rosso per l’ennesima sparata sui bimbominkia in piazza

Giuseppe Cruciani e Antonio Caprarica: scontro acceso su ordine pubblico e manifestazioni durante la trasmissione di Paolo Del Debbio





La recente manifestazione “No Meloni Day”, svoltasi venerdì 15 novembre, ha generato tensioni in diverse città italiane, con Torino come epicentro degli scontri più significativi. Proteste di piazza, violenti tafferugli con le forze dell’ordine, simbolici atti di dissenso come l’incendio di fantocci rappresentanti esponenti del governo e l’esibizione di una pistola P38, hanno riportato alla memoria le turbolenze degli anni Settanta. Questi episodi, alimentati da gruppi antagonisti di estrema sinistra già noti alle autorità, hanno acceso un dibattito nazionale sulla gestione dell’ordine pubblico.

Le polemiche si sono rapidamente estese dalle piazze ai salotti televisivi, diventando protagoniste del dibattito politico e mediatico. Sabato 16 novembre, durante la puntata del programma “Dritto e Rovescio” condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, lo scontro verbale tra il giornalista Antonio Caprarica e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha catalizzato l’attenzione del pubblico, evidenziando due visioni opposte sulla gestione delle proteste.

Durante il dibattito, Antonio Caprarica ha mosso dure critiche all’esecutivo, accusandolo di inefficacia nella gestione dell’ordine pubblico. Secondo il giornalista, il governo dovrebbe assumersi la responsabilità di prevenire episodi di violenza nelle manifestazioni. “È compito del governo fermarli e mi piacerebbe che ci fossero dei ministri seri che, invece di prendersela con le zecche rosse, avessero un’attenzione e una capacità di gestire le manifestazioni”, ha dichiarato Caprarica, tirando in causa anche il vicepremier Matteo Salvini.

Caprarica ha inoltre sottolineato come le forze dell’ordine siano già a conoscenza dei gruppi violenti che partecipano a queste manifestazioni. “La polizia conosce perfettamente chi sono i violenti e dove stanno, perché non li va a prendere?”, ha aggiunto, proponendo un approccio più diretto e preventivo per contrastare i disordini.

Le parole di Caprarica non sono rimaste senza replica. Giuseppe Cruciani, noto per il suo stile diretto e provocatorio, ha immediatamente ribattuto spostando l’attenzione sulla responsabilità diretta dei manifestanti. “Adesso il problema è la gestione dell’ordine pubblico, non quelli che attaccano le forze dell’ordine”, ha affermato Cruciani, mettendo in evidenza come l’attenzione dovrebbe concentrarsi maggiormente sugli atti di violenza commessi durante le proteste.

Il dibattito tra i due si è presto trasformato in uno scambio di accuse. Quando Cruciani ha definito “insensate” alcune delle dichiarazioni di Caprarica, il giornalista ha rincarato la dose, proponendo misure drastiche per fermare i violenti prima che possano agire. “Non c’è bisogno di farli arrivare in piazza, bisogna fermarli prima”, ha affermato Caprarica.

Cruciani, tuttavia, ha replicato con sarcasmo: “Quindi vuoi impedire le manifestazioni…”, un’affermazione che ha lasciato emergere una divergenza fondamentale tra i due: il bilanciamento tra diritto di manifestare e necessità di ordine pubblico.