Dalila Di Lazzaro a Verissimo: “Dopo la perdita di mio figlio, ero costretta a prendere ansiolitici. Alain Delon sul set era irascibile”

Dalila Di Lazzaro è stata protagonista della puntata di sabato 28 settembre di Verissimo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, ha aperto il cuore, raccontando il profondo dolore per la perdita del figlio e il suo legame speciale con Alain Delon.





Dalila Di Lazzaro, un tempo famosa modella e attrice, ha ripercorso la sua carriera e le sue relazioni amorose, inclusi Alain Delon e il suo attuale compagno Manuel. La sua vita è stata segnata da vari periodi travagliati, come le tensioni familiari durante la gravidanza e la tragica scomparsa del figlio.

Dalila Di Lazzaro: “Mi sono ritrovata sola con il pancione, senza sapere dove andare”

Dalila Di Lazzaro ha rivelato di soffrire di un dolore cronico alla schiena da venticinque anni. A Silvia Toffanin, ha detto: “Cerco di andare avanti. Spesso rinuncio a eventi mondani, sono una persona che accetta le situazioni”. Parlando della sua gravidanza, ha rivelato: “La mia famiglia era contraria, sono rimasta incinta a 15 anni. Mi trovavo spesso in strada con il pancione senza sapere dove andare perché venivo cacciata da casa mia e da quella di mia suocera. Quando è nato Christian, le cose sono cambiate”. Suo figlio è tragicamente scomparso nel 1991, a soli 22 anni, in un incidente stradale. “Ogni giorno mi manda un segnale, sento una grande mancanza” ha confessato l’attrice. “Dopo la sua morte avrei voluto adottare un bambino, ma non me l’hanno permesso. Avrei voluto continuare a dare amore”. Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se avesse mai pensato a gesti estremi, Dalila Di Lazzaro ha risposto: “In quel momento sì, ma fortunatamente ho avuto persone vicine che mi hanno aiutato molto. Mi riempivano i bicchieri di Valium, per molto tempo ho bevuto solo sedativi”.

Dalila Di Lazzaro su Alain Delon: “Nascondeva una ferita interna, sul set era spesso irruente”

Dalila Di Lazzaro ha ricordato l’emozione provata per Alain Delon, nata sul set di un film: “Dovevo corrergli incontro e baciarlo, mi dissero di dargli un bacio vero. Ero emozionatissima. Durante la scena il regista non dava mai lo stop, quindi un certo punto ho detto ‘Basta’ e tutti si sono messi a ridere”. Quelle situazioni la lasciavano spesso senza fiato, profondamente attratta dal suo carisma e dal suo fascino. “Aveva il carattere di un felino. Se doveva rimproverare qualcuno sul set, lo faceva in modo molto irruente” ha svelato l’attrice. “Più di una volta sono rimasta sorpresa da questa tensione, ma mi faceva tenerezza. Era una persona segnata dalla sua infanzia”.

Il compagno attuale di Dalila Di Lazzaro è Manuel Pia: “Lui è il mio riflesso maschile, ci comprendiamo così tanto che spesso ci vestiamo nello stesso modo senza saperlo”.