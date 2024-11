Dalila Di Lazzaro e il dolore per la scomparsa del figlio: “Mi comunicarono: è nella camera mortuaria, venga a prendere le sue cose”

L’attrice Dalila Di Lazzaro, oggi settantunenne, ha condiviso con il Corriere della Sera la tragica storia della perdita di suo figlio Christian nel 1992. In un’intervista toccante, l’attrice ha raccontato i dettagli di quella terribile notte e il dolore che ha segnato per sempre la sua vita.





In un drammatico racconto, Dalila Di Lazzaro ha descritto il momento in cui suo figlio, Christian, venne travolto da un’auto la sera del 19 maggio 1992 mentre rincasava in motorino sulla Cassia. Aveva solo 22 anni, mentre lei ne aveva 37. L’attrice ha condiviso il legame speciale che aveva con suo figlio, sottolineando: “Eravamo legatissimi, con lui mai un problema“.

“Christian era del 1969, oggi sarei nonna. Chissà. Venne travolto da un’auto la sera del 19 maggio 1992 mentre rincasava in motorino, sulla Cassia. Aveva 22 anni, io 37. L’ho avuto che ero quindicenne. Eravamo legatissimi, con lui mai un problema. Studiava, voleva diventare un dentista, sarebbe dovuto andare negli Stati Uniti per perfezionarsi. Era un chitarrista, suonava in un complessino che si era esibito anche al PalaEur. Solo dopo la sua morte seppi che componeva canzoni, me lo dissero i ragazzi della sua band”, ha raccontato l’attrice.

Dalila Di Lazzaro ha condiviso il suo dolore nel ricordare la sera della tragedia: “Dovevo andare a cena con Ethan Wayne, il figlio di John, e Francesca Dellera. Giravo un film con loro e chiesi a Christian se volesse venire con me. Disse di no: “Vado a suonare con i miei amici; è il primo sabato dopo il Car, sto con loro”. L’attrice ha poi descritto il momento in cui ricevette la terribile notizia, sottolineando l’angoscia e il dolore che ha segnato quel momento per sempre.

La perdita di Christian ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Dalila Di Lazzaro. L’attrice ha condiviso il dolore di dover affrontare la realtà della morte di suo figlio, ricordando: “All’obitorio, prima di accarezzarlo per l’ultima volta mi bendai gli occhi. Volevo ricordamelo, ma da vivo“.

In seguito a quella tragedia, la vita di Dalila Di Lazzaro ha subito un profondo cambiamento, segnando per sempre la sua esistenza.

Attraverso la sua toccante testimonianza, Dalila Di Lazzaro ha voluto condividere la sua esperienza e il suo dolore, offrendo uno sguardo intimo sulla perdita di un figlio e sull’impatto devastante che ha avuto sulla sua vita.