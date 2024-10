Dalla figlia di Jacqueline incinta: dove si trova ora Heather Parisi dopo mesi di silenzio

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della celebre showgirl Heather Parisi, si appresta ad affrontare un’importante tappa della sua vita: la maternità. In attesa del suo primo figlio, un maschietto dal compagno Ultimo, Jacqueline ha recentemente deciso di recarsi a New York, dove è previsto che il piccolo venga al mondo. La futura mamma tiene costantemente aggiornati i suoi fan, condividendo dolci istantanee del suo viaggio negli Stati Uniti e mostrando con orgoglio il suo pancione. Recentemente, ha pubblicato anche delle bellissime foto in compagnia del compagno e dell’amico Eros Ramazzotti.





Tuttavia, al di là della gioia per l’arrivo del nipotino, il rapporto tra Jacqueline e la madre Heather Parisi rimane controverso. Le due donne non vivono un legame particolarmente idilliaco; è noto come siano distanti da anni. In recenti interviste, Heather ha parlato della sua volontà di ritrovare un dialogo, affermando che non dispiacerebbe un pranzo con le figlie, nonostante il lungo silenzio che ha caratterizzato il loro rapporto.

Heather Parisi e la figlia: una foto che riaccende le speranze dei fan

Oltre alla piccola Jacqueline, Heather Parisi ha altri due figli, i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, con i quali vive a Hong Kong. Tuttavia, anche il rapporto con l’altra figlia, Rebecca, è caratterizzato da tensioni. Tornando a Jacqueline, una recente foto di Heather ha catturato l’attenzione dei fan, che sono tornati a sperare in un riavvicinamento. La celebrity, che recentemente è tornata in Italia, è stata immortalata mentre osserva il tabellone delle partenze in un aeroporto.

A fine agosto, Heather ha fatto ritorno in Italia, mentre Jacqueline era già in volo per New York. Questa coesistenza temporale ha suscitato l’interesse di molti fan, che sperano in un possibile incontro tra madre e figlia. Una foto pubblicata sui social da Heather ha scatenato commenti ed emozioni, in cui la showgirl scrive semplicemente: “In viaggio”. La geolocalizzazione segnala Hong Kong, ma i fan si domandano se il suo destino possa includere anche New York, suggerendo, tra i commenti, la speranza di un incontro con Jacqueline.

Con New York citata tra le destinazioni del tabellone, per molti è diventata un’inevitabile speculazione. L’augurio dei fan è che Heather possa intraprendere un viaggio che la conduca a riabbracciare la figlia in un momento così speciale. “NY…”, scrivono alcuni entusiasti, “New York verso la tua bambina che aspetta un figlio”, incoraggiando così la showgirl a seguire il battito del suo cuore.