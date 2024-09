Dangerous come finisce: trama e spiegazione finale

Stasera su Rai 4, non perdere l’emozionante film “Dangerous”, un thriller d’azione del 2021 diretto da David Hackl. Immergiti nella trama, nel finale e nei personaggi di questa storia ricca di tensione e colpi di scena.





Trama Completa di Dangerous

In Dangerous, seguiamo le vicende di Dylan Forrester, interpretato da Scott Eastwood, un ex detenuto con tendenze sociopatiche che sta affrontando la sua libertà vigilata. Per gestire i suoi problemi mentali, Dylan si affida a farmaci antidepressivi e all’assistenza di un eccentrico psichiatra, Dr. Alderwood, interpretato da Mel Gibson. La storia inizia con una premessa intrigante: Dylan sembra essere sulla strada della riabilitazione, ma la sua vita subisce una drammatica svolta quando suo fratello, Sean, muore in circostanze misteriose.La morte del fratello scatena in Dylan una rabbia e una frustrazione inarrestabili. Determinato a scoprire la verità, decide di infrangere le regole della sua libertà vigilata e intraprendere una personale vendetta. Durante il suo percorso, si allea con un’agente dell’FBI, Shaughnessy, che lo aiuterà a mettere insieme i pezzi del mistero. Dietro alla morte di Sean si cela un fixer senza scrupoli di nome Cole, disposto a tutto pur di ottenere l’eredità e l’oro sepolto sull’isola famosa per la sua storia.

Come Finisce Dangerous

Il climax della storia si intensifica quando Dylan, dopo aver ucciso due membri dell’equipaggio di Cole, scopre un passaggio segreto creato dal fratello defunto. Analizzando le evidenze, Dylan realizza che Sean aveva collaborato con Cole per conquistare l’isola, credendo di trovare il leggendario oro di Yamashita, rubato durante la Seconda Guerra Mondiale.Dylan torna a casa per proteggere la sua famiglia dai mercenari di Cole, che hanno scoperto il loro rifugio segreto. Inizia così una drammatica sparatoria culminante in un confronto diretto tra Dylan e Cole.

Finale Spiegato di Dangerous

Nella sequenza finale, le tensioni raggiungono il culmine. Cole tenta di gettare Linda, la madre di Dylan, in acqua, ma grazie ai suoi riflessi pronti, Dylan interviene in tempo. In un combattimento intenso, Dylan accoltella Cole a morte, vendicando così suo fratello e salvando sua madre. Con il nemico finalmente sconfitto, i sopravvissuti abbandonano l’isola e Dylan ottiene una parte dell’oro conteso.In un epilogo simbolico, Dylan saluta il Dr. Alderwood in una telefonata, segnando così una svolta nella sua vita. La scena finale lo mostra mentre scarica le sue pillole depressive nell’oceano, suggerendo un desiderio di indipendenza e la volontà di ricominciare una nuova vita lontano dai fantasmi del passato.

Cast Completo di Dangerous

Il film vanta un cast variegato e talentuoso che arricchisce ulteriormente la narrazione:

Scott Eastwood – Dylan Forrester

– Dylan Forrester Tyrese Gibson – McCoy

– McCoy Famke Janssen – Agente Shaughnessy

– Agente Shaughnessy Kevin Durand – Cole

– Cole Mel Gibson – Dr. Alderwood

– Dr. Alderwood Brendan Fletcher – Massey

– Massey Ryan Robbins – Felix

– Felix Brenda Bazinet – Linda

Dangerous è un film che combina azione frenetica e tensione palpabile con colpi di scena inaspettati, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un thriller che tiene col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Non perdere l’opportunità di assistere a questa avvincente storia stasera su Rai 4!