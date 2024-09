Daniela Vergara ricorda il marito Luca Giurato: “È scomparso all’improvviso, un anno fa a causa di una brutta caduta”

Luca Giurato, noto volto del giornalismo italiano, ci ha lasciati all’età di 84 anni a causa di un infarto fulminante. La moglie, Daniela Vergara, ha rivelato che il famoso conduttore stava trascorrendo un momento sereno quando è avvenuta la tragedia: “Era accanto a me a Santa Marinella, dove volevamo goderci gli ultimi giorni d’estate,” ha dichiarato. Un anno fa, Giurato aveva subito una grave caduta che lo aveva costretto a un programma di rieducazione: “Stava bene, era sereno e tranquillamente a casa. La situazione è cambiata all’improvviso,” ha spiegato a Il Giornale.





Daniela ed Luca condivano non solo la vita, ma anche la professione nel mondo del giornalismo. Sposati da oltre vent’anni, la donna ha aggiunto che tra di loro non c’era mai stata competizione: “Quando eravamo per strada, la gente fermava lui, che aveva un vasto pubblico. Ero felice di questo. I suoi giovani colleghi continuano a contattarmi per sottolineare la sua grandezza. Luca aveva una capacità unica di mettere tutti a proprio agio, era amato da tutti,” ha raccontato. Daniela ha poi rivelato che Luca era un marito incredibile: “Era tutto meno che scontato. Quando ci siamo conosciuti, io ero un po’ rigida, mentre lui ha colorato la mia vita con un vero arcobaleno.”

Come in ogni relazione, anche tra di loro non mancavano discussioni. Tuttavia, niente che potesse compromettere il loro profondo legame.

La conferma della sua morte è giunta a Mara Venier, amica e collaboratrice. La conduttrice, preoccupata per le notizie circolanti, ha deciso di contattare Luca, ma a risponderle è stata Daniela. “Il mio primo pensiero è stato di chiamarlo subito – ha raccontato Venier all’Adnkronos – speravo che fosse lui a rispondere, ed invece mi ha accolto Daniela, che mi ha detto che purtroppo era vero”.

Mara ha espresso la sua grande stima e affetto nei confronti di Giurato: “Grazie a lui ho avuto la mia opportunità a Domenica In. Era lui che mi notò in un programma di Rispoli e disse: ‘Voglio quella ragazza con le gambe belle’.” Da quel momento è iniziata una sincera amicizia, caratterizzata da risate e confidenze. Mara ha aggiunto: “L’ultima volta l’ho sentito qualche mese fa. Gli avevo chiesto di partecipare a Domenica In, ma mi ha detto di non avere più voglia. Quello che rimarrà nel cuore è una grande riconoscenza. Mi ha detto che mi voleva bene”.

Il ricordo di Luca Giurato sarà sempre vivo. I tributi continuano a giungere dai colleghi e da coloro che lo hanno conosciuto, riconoscendo il suo talento e il suo carisma. La sua eredità nel mondo della televisione italiana rimarrà intatta, mentre la moglie Daniela porterà avanti il ricordo del loro amore in un mondo che, senza di lui, sarà certamente più triste.