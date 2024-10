Dati rubati: Leonardo Maria Del Vecchio progettava di controllare i messaggi della fidanzata Jessica Sefarty con l’intento di scoprire con chi comunicava

Emergono dettagli scioccanti sul coinvolgimento di Leonardo Maria Del Vecchio, erede del colosso Luxottica, in operazioni di spionaggio contro la sua fidanzata, la modella statunitense Jessica Sefarty, e il fratello Claudio. Secondo l’inchiesta della Procura di Milano, alcuni collaboratori avrebbero richiesto l’intervento di esperti informatici per monitorare la vita privata della Sefarty in vista delle nozze.

Jessica Sefarty e Leonardo Maria Del Vecchio

Gli inquirenti hanno scoperto che ci sarebbero stati tentativi di installare un trojan sul telefono di Jessica Sefarty per monitorare le sue comunicazioni e verificare eventuali relazioni al di fuori della storia d’amore. Collaboratori di Leonardo Maria Del Vecchio, 29 anni, si sarebbero rivolti all’agenzia investigativa Equalize S.r.l, coinvolta in un’inchiesta per furto di dati e dossieraggi nel panorama economico e politico.





Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Sefarty

Spionaggio informatico sulla fidanzata Jessica Sefarty

Le indagini rivelano che l’intento era chiaro: stabilire la posizione di Jessica e chi frequentasse. “In tal modo possiamo comprendere con chi sta comunicando e dove si trova”, è quanto avrebbero riferito i collaboratori di Del Vecchio all’hacker Samuele Calamucci. Tuttavia, il piano di spionaggio si è infranto contro la sicurezza del dispositivo scelto da Sefarty, un iPhone di ultima generazione. Il tentativo di inserire un virus-spia non ha avuto successo.

Nonostante il fallimento dell’iniziativa, i collaboratori di Del Vecchio hanno cercato di giustificare la manovra: hanno falsificato documentazione e messaggi Whatsapp, presentando false comunicazioni tra Jessica e il famoso illusionista David Blaine.

Controlli sui membri della famiglia Del Vecchio

Questo non sarebbe stato l’unico incarico passato sotto la lente della Procura. Infatti, la Equalize S.r.l avrebbe ricevuto ordini anche per monitorare i membri della famiglia Del Vecchio, inclusi i fratelli e la madre, per ragioni legate alla governance aziendale dopo la scomparsa del patriarca Leonardo Del Vecchio. In particolare, il fratello Claudio e la sorella Paola sarebbero stati oggetto di attenzione per capire le loro intenzioni nelle dinamiche aziendali.

Dossier falso su Claudio Del Vecchio

All’attenzione dei magistrati è finito anche un dossier falso dedicato a Claudio Del Vecchio, che includeva informazioni dannose e distorte. Secondo quanto emerso, uno degli indagati avrebbe creato documentazione contraffatta per suggerire un controllo da parte delle forze dell’ordine americana riguardo a Claudio, associandolo fittiziamente a compagni con precedenti penali.