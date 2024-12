Death Clock – L’app controversa alimentata dall’IA che prevede quando morirai

Death Clock è un’app innovativa che usa l’intelligenza artificiale per prevedere con accuratezza l’aspettativa di vita di una persona, considerando diversi fattori come dieta, livello di esercizio fisico e abitudini del sonno.





Tutti noi moriremo prima o poi, ma non sarebbe bello avere un’idea di quando accadrà? Molti probabilmente risponderebbero “no”, ma per chi è curioso di sapere quando avverrà la propria morte, c’è Death Clock. Lanciata a luglio, questa app alimentata dall’intelligenza artificiale utilizza un set di dati di oltre 1.200 studi sull’aspettativa di vita e 53 milioni di partecipanti per fornire previsioni personalizzate sulla morte ai suoi utenti. È una premessa piuttosto cupa, certo, ma i pianificatori finanziari stanno prestando molta attenzione a Death Clock per il suo potenziale nel motivare le persone a pianificare con maggiore attenzione le proprie finanze per la pensione.

“Una grande preoccupazione per gli anziani, i nostri pensionati, è sopravvivere ai loro soldi”, ha dichiarato il pianificatore finanziario Ryan Zabrowski a Forbes, aggiungendo che strumenti alimentati dall’intelligenza artificiale come Death Clock possono aiutare le persone a prendere decisioni informate sulle loro finanze per gestire meglio gli ultimi anni della loro esistenza.

Gli utenti di Death Clock devono rispondere a un questionario che include informazioni demografiche di base, come età, sesso ed etnia, nonché domande dettagliate sulla storia familiare, la salute mentale e le malattie croniche. Anche dieta, abitudini di esercizio, livelli di stress e pattern del sonno sono presi in considerazione dagli algoritmi avanzati per fornire la previsione della morte più accurata possibile.

A giudicare dagli esempi aneddotici, sembra che Death Clock fornisca risultati relativamente ottimistici. Ad esempio, il giornalista di TechCrunch Anthony Ha l’ha recentemente utilizzato e ha scoperto che morirà alla veneranda età di 90 anni, con la possibilità di estendere la sua vita fino a 103 anni, se dovesse apportare alcuni cambiamenti nel suo stile di vita. D’altra parte, la tabella dei tassi di mortalità della Social Security Administration stima che un uomo di 85 anni negli Stati Uniti abbia circa 5,6 anni di vita residua.

Con oltre 125.000 download dal suo lancio a luglio, Death Clock è diventata sicuramente una delle app alimentate dall’IA più discusse in assoluto.