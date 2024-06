Diletta Leotta balla vestita da sposa con suo padre mentre sua madre Ofelia riprende tutto

Diletta Leotta e Loris Karius si sono uniti in matrimonio il 22 giugno, sull’Isola di Vulcano, in una cerimonia perfettamente organizzata, circondati da numerosi ospiti celebri.





Il 22 giugno, sull’Isola di Vulcano, Diletta Leotta ha detto “sì” a Loris Karius, padre di sua figlia, in un matrimonio da sogno pianificato con estrema cura. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi vip: tra i presenti c’erano Elodie, Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Elena Barolo e Barbara Berlusconi.

Un ricordo indimenticabile grazie a mamma Ofelia

Diletta ha condiviso su Instagram alcune storie dei presenti, ma il ricordo più toccante della giornata è stato immortalato da sua madre, Ofelia Castorina. Architetta di professione, Ofelia ha ripreso il momento emozionante in cui Diletta ha ballato stretta in un abbraccio con suo padre, Rosario. Questo ballo padre-figlia, poi pubblicato sui social, rimarrà impresso per sempre nei cuori di entrambi.

Gli abiti e il dettaglio sul velo della sposa

Diletta e Loris erano impeccabili. La sposa, accompagnata all’altare dal padre Rosario, indossava un elegante abito in pizzo, con maniche lunghe e un taglio romantico che lasciava scoperta la schiena. Il lungo velo riportava la scritta in maiuscolo: “All I ever wanted” (tutto quello che ho sempre voluto), un toccante riferimento al suo sogno d’amore. Per il party, Diletta ha optato per un cambio d’abito, scegliendo un vestito bianco ma molto più sexy, corto e con una scollatura profonda. Loris Karius, dal canto suo, ha scelto uno smoking spezzato, con pantaloni neri e giacca bianca, risultando altrettanto elegante. Il calciatore tedesco ha mostrato grande emozione, soprattutto quando, accanto a sua madre, ha visto arrivare la futura moglie.

Un matrimonio memorabile

La cerimonia, svoltasi in una location da favola, ha celebrato l’amore tra Diletta e Loris in un’atmosfera di eleganza e intimità. La presenza di tante celebrità ha aggiunto un tocco di glamour all’evento, ma i momenti più significativi sono stati quelli condivisi con la famiglia e gli amici più cari. La coppia ha vissuto una giornata indimenticabile, coronando il loro amore in uno scenario mozzafiato e con un’organizzazione impeccabile.

Diletta e Loris hanno iniziato così un nuovo capitolo della loro vita insieme, circondati dall’affetto delle persone a loro care, e con ricordi che rimarranno per sempre nei loro cuori. La scritta sul velo della sposa rimarrà come un simbolo del loro sogno d’amore finalmente realizzato.