Diletta Leotta, il look in stile rock ha un valore di 4.000 euro

Diletta Leotta ha recentemente partecipato alla partita tra Milan e Napoli, in scena allo stadio San Siro. Ma quale look ha scelto per l’evento e chi ne ha firmato i capi?

Il 2024 si preannuncia un anno di grandi successi per Diletta Leotta. Non solo ha celebrato un matrimonio da sogno con Loris Karius, ma è anche molto attiva nella sua carriera, con la conduzione della nuova edizione di La Talpa su Canale 5 e il suo impegno con Dazn, dove commenta regolarmente le partite di Serie A. Durante il atteso incontro tra Milan e Napoli, Diletta ha colto l’occasione per sfoggiare un outfit che promette di diventare una vera tendenza autunnale, con dettagli sui vari pezzi del suo look.





Diletta Leotta trasforma la giacca di pelle in un mini dress

Con l’hashtag “Workin’ Day and Night“, Diletta Leotta ha condiviso sui social il suo look elegante per la serata sportiva a San Siro. Sotto la guida dello stylist Nicolò Grossi, ha scelto un abbigliamento dal tono dark, mantenendo allo stesso tempo un’aria sensuale che l’ha sempre contraddistinta.

Diletta Leotta in un modello di Magda Butrym

Il pezzo forte del suo outfit è stata una giacca di pelle dal sapore rock, indossata come un mini dress sopra un paio di collant velati. Questa giacca, firmata Magda Butrym, presenta una silhouette oversize, ma è avvitata all’altezza dei fianchi grazie a una cintura elastica. Il costo? Sul sito ufficiale, il capo è disponibile per 3.060 euro.

Gli stivali trasparenti di Diletta Leotta: chi li ha creati

Un’altra caratteristica distintiva del look di Diletta Leotta sono gli stivali, decisamente audaci. Dopo aver indossato il singularissimo modello scultura e altri stivali che sembrano collant, stavolta ha optato per un paio di stivaletti trasparenti dallo straordinario effetto vedo-non-vedo.

Il look da stadio di Diletta Leotta

Gli stivali, conosciuti come ‘Baby Love boots’, sono realizzati in un tessuto a rete firmato da Francesca Bellavita, progettati per lasciare intravedere il piede. Presentano un tacco a spillo che si allarga leggermente all’estremità e un plateau più largo della suola, il tutto a un prezzo di 890 euro sul sito del marchio. Completa il look una chioma ondulata e luminosa con un effetto bagnato, una manicure scura coordinata e una collana di cristalli, il tutto riflette una scelta di stile rock e glamour per la conduttrice.