Diventa mamma a 20 anni, il padre e il fratello si recano dall’ex fidanzato e aprono il fuoco contro la sua abitazione: arrestati

Un grave episodio di violenza è avvenuto a Villabate, in provincia di Palermo, dove un padre e un figlio sono stati arrestati dopo aver tentato di vendicare l’onore di una giovane donna incinta, sparando colpi di arma da fuoco all’abitazione dell’ex fidanzato della ragazza.

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 50enne e il primogenito di 23 anni accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e da detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.

Il contesto dell’aggressione

La vicenda risale a gennaio 2023, quando la giovane ventenne, figlia e sorella dei due indagati, ha scoperto di essere incinta. La situazione si è complicata a causa della rottura della relazione con il fidanzato, evento che ha scatenato la furia di padre e figlio, che si sono sentiti costretti a “difendere l’onore” della donna. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, l’ex fidanzato non avrebbe intenzione di riconoscere il bambino, alimentando ulteriormente il risentimento nei confronti della coppia.





Armandosi di pistole, i due si sono recati davanti alla casa del giovane, dove hanno iniziato a urlare e provocarlo, chiedendo un confronto. Quando il padre del ragazzo non è sceso, la situazione è degenerata e sono stati esplosi almeno sei colpi di arma da fuoco, quattro dei quali sono penetrati nell’abitazione, senza però causare feriti.

Le conseguenze legali

Le autorità, allertate dopo la sparatoria, si sono mosse prontamente per fermare i due aggressori. I carabinieri hanno rintracciato il padre e il figlio e li hanno arrestati con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre a detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Attualmente, entrambi si trovano nel carcere Lorusso-Pagliarelli di Palermo, in attesa di ulteriori sviluppi del caso.

La vicenda solleva interrogativi non solo sull’episodio di violenza in sé, ma anche sulle dinamiche familiari e sociali che spesso alimentano questo tipo di reazioni. La protezione dell’onore femminile, che sfocia in atti violenti, è un tema attuale e complesso, che merita un’attenta riflessione a livello culturale e sociale.