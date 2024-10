Diventare madre per la terza volta a 44 anni: la celebre icona di bellezza aspetta il suo bambino dal nuovo partner

Una sorprendente novità ha catturato l’attenzione dei fan della supermodella Gisele Bündchen, che annuncia con gioia la sua terza gravidanza all’età di 44 anni. Secondo quanto riferito da fonti vicine, il nascituro sarà il primo figlio che avrà con il suo attuale compagno, Joaquim Valente, noto istruttore di Jiu-Jitsu. La notizia è stata confermata in esclusiva a People, suscitando una reazione positiva sia nell’ambiente familiare che tra i sostenitori della modella.





In attesa dell’arrivo del nuovo bebè, la vita di Gisele e del suo compagno si preannuncia particolarmente intensa. La gravidanza, che giunge dopo una dolce attesa di due anni di relazione con Valente, offre alla coppia l’opportunità di espandere la loro famiglia. Gisele è già madre di due bambini, Benjamin, di 14 anni, e Vivian, di 11, avuti durante il matrimonio con l’ex marito Tom Brady.

La gravidanza di Gisele e le sue radici

La prima apparizione pubblica di Gisele durante questa gravidanza è avvenuta in Costa Rica, dove è stata avvistata insieme ai suoi due figli. Al momento, non sono disponibili dettagli specifici sulla sua gravidanza, inclusi i tempi prevista di nascita. La modella ha scelto di mantenere un profilo riservato sui social media riguardo a questo capitolo della sua vita, coprendo la gravidanza con un velo di mistero.

La supermodella, che ha raggiunto la fama internazionale a partire dal 1999, ha una carriera brillante che la ha portata a diventare una delle figure più influenti nel mondo della moda. La sua storia d’amore con Joaquim Valente si è ufficialmente concretizzata nel 2023, ma le voci sulla loro relazione risalgono già a due anni prima. La coppia è entusiasta di accogliere il nuovo membro della famiglia e condividere momenti di gioia e amore.

Vi sono alcune curiosità da sapere su Gisele Bündchen:

È originaria del Brasile e ha guadagnato notorietà come modella dell’anno nel 1999.

È stata in copertina del prestigioso Calendario Pirelli nel 2001.

Il suo patrimonio netto è stimato in circa 386 milioni di dollari nel 2014.

Ha avuto una storicizzata relazione con Leonardo DiCaprio dal 2000 al 2005 e un matrimonio con Tom Brady, dal quale ha avuto i suoi due figli.

La presenza mediatico-sociale di Gisele continua a far parlare, e i suoi fan non vedono l’ora di seguirne il percorso durante questa nuova fase della sua vita. Resta da vedere come questa gravidanza influenzerà la sua carriera e il suo impegno verso il mondo della moda, oltre a come si evolverà la sua vita familiare. Al momento, la modella e il suo compagno sono concentrati nel creare un ambiente amorevole e sereno per i loro figli e per il nuovo arrivo.