Dolcenera: “Tony Effe mi fa sesso perché non pensa ciò che dice sulle donne. Le sue canzoni seguono la moda”

La recente esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo ha scatenato un acceso dibattito nel mondo dello spettacolo e sui social media. La decisione del Comune di Roma, motivata dal tentativo di evitare “momenti divisivi” durante il tradizionale evento di fine anno, ha trovato sostenitori ma anche numerosi detrattori, tra cui molti artisti. Tra questi, si è distinta la posizione di Dolcenera, che ha espresso la propria opinione attraverso alcune stories su Instagram, difendendo il rapper e criticando apertamente l’amministrazione capitolina.





Secondo quanto dichiarato dalla cantante, la scelta di escludere Tony Effe sarebbe stata inappropriata e tardiva, considerando che l’artista era già stato invitato a partecipare. “Non puoi invitare uno e poi accorgerti dopo di quello che dice” ha scritto Dolcenera, sottolineando l’incoerenza della decisione. La cantante ha inoltre evidenziato come questa vicenda metta in luce un problema più ampio, legato alla gestione degli eventi pubblici e alla coerenza tra le istituzioni culturali: “Si dovrebbero mettere d’accordo il sindaco di Roma con Sanremo”.

La critica di Dolcenera non si è limitata al Comune di Roma, ma ha toccato anche il tema della censura artistica, che secondo lei sarebbe alla base di questa esclusione. Molti colleghi del rapper hanno espresso solidarietà nei suoi confronti, denunciando quella che ritengono essere una limitazione della libertà artistica. Tuttavia, la cantante ha invitato a una riflessione più profonda, soprattutto da parte delle artiste donne: “Di tutti gli artisti che parlano di censura, soprattutto le donne dovrebbero farsi due domande”.

Un punto centrale del dibattito riguarda i testi delle canzoni di Tony Effe, spesso accusati di essere sessisti e di veicolare messaggi problematici. Su questo tema, Dolcenera ha offerto una prospettiva diversa, attribuendo tali contenuti non tanto alla volontà del rapper, quanto a un contesto culturale più ampio. “Lui non è l’unico che racconta le donne in maniera becera e inneggia a una realtà triste, che un po’ mette depressione, che tra l’altro lui non vive” ha spiegato la cantante. Secondo lei, i testi di Tony Effe sarebbero il prodotto di un momento storico in cui determinati temi e linguaggi sono diventati “di moda”. In questo senso, l’artista non avrebbe colpe particolari: “Lui fa parte di un momento culturale storico in cui a un certo punto è andata di moda questa roba qua, non ha colpe”.

Le dichiarazioni della cantante hanno suscitato particolare attenzione anche per un commento provocatorio che non è passato inosservato: “Ma com’è che a me Tony Effe mi fa sesso? Forse perché non credo a quello che dice”. Questa frase ha acceso ulteriormente il dibattito sui social, dividendo gli utenti tra chi ha apprezzato l’ironia e chi l’ha considerata fuori luogo.

La vicenda ha comunque riportato al centro dell’attenzione pubblica il ruolo della musica e dei suoi interpreti nella società contemporanea. Da un lato, c’è chi sostiene che gli artisti debbano avere la libertà di esprimersi senza vincoli o censure; dall’altro, c’è chi ritiene che i contenuti delle loro opere debbano essere valutati con attenzione, soprattutto quando si tratta di eventi pubblici finanziati con fondi pubblici.

Il Comune di Roma, dal canto suo, ha giustificato la decisione con la necessità di garantire un evento inclusivo per tutti i cittadini. In una nota ufficiale, l’amministrazione ha spiegato che l’esclusione del rapper è stata presa “per evitare che il live di fine anno si trasformi in momento divisivo per la città”. Tuttavia, questa motivazione non è bastata a placare le polemiche, alimentate anche dalle dichiarazioni di altri artisti che hanno preso le difese di Tony Effe.

Tra questi, spiccano le parole del collega Lazza, che in un’intervista recente ha definito la scelta del Comune “ipocrita” e “priva di senso”. Anche Sfera Ebbasta e Guè Pequeno si sono schierati apertamente contro quella che considerano una forma di censura artistica. La questione ha quindi assunto una dimensione più ampia, diventando un simbolo del confronto tra libertà creativa e responsabilità sociale.

Tuttavia, come evidenziato da alcuni osservatori, il caso di Tony Effe solleva interrogativi più profondi sul rapporto tra musica e società. Se da un lato è vero che gli artisti riflettono spesso le tendenze culturali del loro tempo, dall’altro non si può ignorare l’impatto che i loro messaggi possono avere sul pubblico, soprattutto sui più giovani. In questo senso, la responsabilità degli organizzatori degli eventi diventa cruciale per garantire un equilibrio tra libertà espressiva e rispetto dei valori condivisi.

La posizione di Dolcenera rappresenta quindi un contributo importante a questo dibattito, offrendo una prospettiva che cerca di andare oltre le polemiche immediate per analizzare il contesto più ampio. La cantante ha infatti sottolineato come sia necessario distinguere tra l’artista e il contesto culturale in cui opera: “Lui non vive quella realtà triste che racconta. È solo una moda del momento”. Questa riflessione invita a considerare con maggiore attenzione le dinamiche culturali e sociali che influenzano la produzione artistica contemporanea.

Applausometro a mille per Dolcenera che non segue l’ipocrisia di tante sue colleghe #tonyeffe #ConcertodiCapodanno pic.twitter.com/XTIVfC8wNl — Gully (@guglielmo75) December 19, 2024