Domani si terranno i funerali di Gabriele, il bambino di 10 anni deceduto a scuola a Quarto

Si terranno domani giovedì 17 ottobre i funerali del piccolo Gabriele, il bambino di 10 anni morto tragicamente a Quarto mentre era a scuola lo scorso 11 ottobre. Le esequie partiranno dall’ospedale Policlinico Federico II di Napoli e si svolgeranno nella parrocchia di Gesù Divino Maestro a Quarto alle 16.30. Per questa occasione il sindaco Antonio Sabino ha dichiarato il lutto cittadino.





Gabriele è morto a scuola durante la ricreazione

La tragedia che ha colpito Gabriele e la sua famiglia è avvenuta lo scorso 11 ottobre. Il bambino di 10 anni si trovava all’istituto Borsellino in via Crocillo a Quarto, quando durante la ricreazione si è improvvisamente accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, che hanno effettuato circa 45 minuti di rianimazione cardiopolmonare, per Gabriele non c’è stato nulla da fare.

Aperta un’inchiesta sulla morte del bambino

A scuola, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Quarto e il magistrato di turno, che ha ordinato il sequestro della salma e l’autopsia sul corpo del bambino, eseguita al Policlinico Federico II. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause esatte del decesso, che al momento sono ancora sconosciute.